Bakan Soylu: "Biri tezkerede açığa düştü, ötekisi de Siirt'te açığa düştü"

TOKAT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Ak Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

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"Biri tezkerede açığa düştü, ötekisi de Siirt'te açığa düştü"

"Türkiye'yi sürekli içeriye hapsetmeye çalışan bir politikaları var"

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Tokat Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alışmışlar süklüm püklüm bir Türkiye'ye, alışmışlar parmak sallayınca susan bir Türkiye'ye, sinen bir Türkiye'ye. O eski Türkiye'ydi. Şimdi yepyeni bir Türkiye var. Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu ve bu aziz milletin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yarına güçlü gittiği, güçlü adım attığı bir Türkiye var." dedi.

Soylu, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tokat Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin Türkiye'yi sürekli içeriye hapsetme çalışan politikaları olduğunu savundu.

"Biz Suriye'ye bakmayacağız, Libya ile niye ilgileneceğiz, Afrika'ya gitmeyeceğiz, etrafımızdaki coğrafyayla hiçbir ilişki, hiçbir ilinti kurmayacağız. Azerbaycan'la görüşmeyeceğiz. Sınırımızdan çıkmayalım da Mümbiç, Telafer, Afrin terör yuvası mı olsun?" diyen Soylu, "Bize misakımilli hatıramız olan yerler, içeride bitirdiğimiz PKK'ya can suyu mu olsun? İdlib'de katliamlar yaşansın, biz sırtımızı mı dönelim? Afganistan'la ilgilenmeyelim mi? Milyonlarca göçmen kapımıza yığılsın ve biz çaresiz mi bakalım? Bir santim buraya kıyısı olmayan batılı ülkeler Akdeniz'de doğal gaz, petrol ararken, Libya'da oyun üstüne oyun kurarken biz kenardan mı izleyelim? Alışmışlar süklüm püklüm bir Türkiye'ye. Alışmışlar parmak sallayınca susan bir Türkiye, sinen bir Türkiye, O eski Türkiye idi. Şimdi yepyeni bir Türkiye var. Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu ve bu aziz milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yarına güçlü adım attığı bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Özgürlüğü ve bağımsızlığı adına ses çıkaramazsa milletin onu sandığa gömeceğini belirten Soylu, "Biri tezkerede açığa düştü, ötekisi de Siirt'te açığa düştü. Milletin arasında siyaset yapmak, öyle kayak gibi slalomla gitmeye benzemez bu işler. Milletin arasına çıkarsan görürsün. Tayyip Erdoğan'ı bunlardan ayıran nedir biliyor musunuz? Mertliğidir, millete olan sadakatidir, milletin birliğine olan bağlılığıdır." diye konuştu.