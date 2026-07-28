Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Dünya Kupası'nda zafere ulaşan İspanya Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella, FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde verdiği sözü unutmadı.

CUCURELLA DÖVME SÖZÜNÜ TUTTU

Turnuva öncesinde yaptığı, "Dünya şampiyonu olursak vücuduma teknik direktör Luis de la Fuente’nin yüzünün dövmesini yaptırırım" açıklamasıyla gündeme oturan başarılı sol bek, kupanın kazanılmasının ardından harekete geçti. Cucurella, sözünü tuttuğunu ve Fuente'nin yüzünün dövmesini yaptırdığını duyurdu.

KISA SÜREDE PAYLAŞACAK

Eğlenceli kişiliğiyle bilinen futbolcu, yaptığı paylaşımda dövmenin tamamlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde yeni tarzını tüm takipçileriyle paylaşacağını müjdeledi.