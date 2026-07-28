Haberler

Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki

Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki Haber Videosunu İzle
Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazırlık maçlarında Monza ve Venezia'ya kaybeden, yaz transfer döneminde beklenen yıldız transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek, taraftarlarının hedefi oldu. Sosyal medyada örgütlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, ''Okan Buruk İstifa'' ve ''Dursun Özbek İstifa'' etiketlerini gündeme soktu.

  • Galatasaray, Monza ve Venezia ile oynadığı son hazırlık maçlarını kaybetti.
  • Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek için sosyal medyada istifa çağrısı yaptı.
  • Galatasaray'ın stoper, sağ bek, 10 numara, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına transfer yapması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sular durulmuyor. Saha içinde alınan saha sonuçları ve saha dışında yürütülen transfer politikası, sarı-kırmızılı camiada büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

HAZIRLIK MAÇLARI ALARM VERİYOR

Saha içi performansıyla henüz güven vermeyen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son hazırlık maçlarında Monza ve Venezia karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergilenen isteksiz futbol ve oyun disiplinindeki eksiklikler, yeni sezon öncesi taraftarın sabrını taşıran ilk kıvılcım oldu.

BEKLENEN ''ÇİLEK'' TRANSFERLER GELMEDİ

Saha içindeki olumsuz tablonun yanı sıra, yaz transfer döneminde yönetimin izlediği tutum da tepkilerin odağında. Rakiplerin kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdiği bu dönemde, sarı-kırmızılı taraftarların sabırsızlıkla beklediği yıldız transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi kulüpteki kriz havasını derinleştirdi.

OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK İÇİN İSTİFA TEPKİSİ

Alınan mağlubiyetler ve transferdeki durgunluk sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya platformlarında adeta örgütlendi. Teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek’i hedef alan taraftarlar, #OkanBurukİstifa ve #DursunÖzbekİstifa etiketlerini kısa sürede gündemin üst sıralarına taşıdı.

ÖNEMLİ BÖLGELERDE EKSİKLİK SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi Başkan Dursun Özbek’in isteği doğrultusunda mevcut kadro omurgasını korumaktı. Takımın ana iskeleti muhafaza edilse de ihtiyaç duyulan kritik mevkilere henüz takviye yapılamadı. Sarı-kırmızılıların stoper, sağ bek, 10 numara, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına transfer yapması bekleniyor. 

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Vekilleri toplayıp talimatı verdi: Bu konuda espri bile yapmayın

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Kahreden olay! Ölen 14, öldüren 15 yaşında
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi

Yok böyle bir olay! Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı
Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Elçin Sangu ifade için adliyede: Gazetecinin sorusunu böyle yanıtladı
Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun

Ellerini açıp Allah'a seslendiler: Rabbim ne olursun...
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü