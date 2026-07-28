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Hayko Cepkin, 'Ahbaplar' Soruşturması Kapsamında Adliyede Gazetecilere Tepki Gösterdi

Hayko Cepkin, 'Ahbaplar' Soruşturması Kapsamında Adliyede Gazetecilere Tepki Gösterdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade vermek üzere adliyeye gelen rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, basın mensuplarına hakaret içeren sözler sarf ederek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifade vermek üzere adliyeye geldi. Adliye girişinde basın mensuplarına hakaret içeren sözler sarf eden Cepkin, "Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Yürütülen soruşturma devam ederken Hayko Cepkin, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. İfade işlemi öncesinde basın mensuplarının sorularına tepki gösteren Çepkin, "Alo, telefon Hayko Bey, bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını satayım, abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yaptığınız yok" diyerek gazetecilere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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