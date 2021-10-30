BAHÇELİEVLER'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE CİNAYET

ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLEDİ

ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde Hatip İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha önce de bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Celal K. ifadesinde "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut Celal K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.