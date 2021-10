AÖF ve AUEZEF sınavları test mi, klasik mi? Açıköğretim ve Uzaktan öğretim sınavlarında kaç soru var?

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte milyonlarca öğrenci sınavlar hakkında bilgi almak için AÖF veAUEZEF sınavları test mi, klasik mi? Açıköğretim ve Uzaktan öğretim sınavlarında kaç soru var? sorularını gündeme taşıdı. Peki, AÖF veAUEZEF sınavları test mi, klasik mi? Açıköğretim ve Uzaktan öğretim sınavlarında kaç soru var? İşte detaylar...

AUZEF SINAVLARI NASIL? TEST Mİ, KLASİK Mİ? KAÇ SORU VAR?

Sınav Uygulama Şekli

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/ yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

Klasik Sınav

Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.

Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.

Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.

Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.

Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.

Sözlü Sınav

Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir.

Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.

Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

Sınav Merkezi Tercihleri

Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir. Sınavlar için sınav merkezi tercihleri her yarıyıl fakültemizce belirlenen tarih aralığı içinde alınır. Tercihlere ait duyuru sınav merkezi tercihleri için belirlenen tarihten en az bir hafta önce web sayfasından duyurulur.

Ölçme ve Değerlendirme

Fakültemizde ölçme değerlendirme Auzef Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşecektir. Ölçme değerlendirmeye ilişkin kurallar yönetmeliğin beşinci bölümünde bulunmaktadır.

Sınavlar

MADDE 11 – (Değişik: RG-5/9/2017- 30171)

(1) (Değişik: RG-24/04/2019- 30754) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

(2) (Mülga: RG-24/04/2019- 30754)(2)

(3) (Ek: RG-24/04/2019- 30754) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde Üniversitesi tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır.

Sınav kuralları

MADDE 12 - (1) Sınavda uygulanacak kurallar, ilgili birim kurulunun kararıyla belirlenir.

(2) Sınav kurallarına uymayan öğrencinin o oturumdaki sınavı, sınav görevlileri tarafından düzenlenecek "Bireysel Sınav İptal Tutanağı"na dayanarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(3) Sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci bu ders/derslerden 0 puan almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez. Bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanmaz.

(4) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

a) Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu

Katsayısı

AA:4,00

AB:3,70

BA:3,30

BB:3,00

BC:2,70

CB:2,30

CC:2,00

CD:1,70

DC:1,30

DD:1,00

FF:0

b) Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

aa) DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

bb) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

cc) MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.

dd) SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

ee) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(3) Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi"ne göre ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

İtiraz

MADDE 14 – (Değişik: RG-5/9/2017- 30171)

(1) (Değişik: RG-24/04/2019- 30754) Öğrenci, sınavı takip eden üç iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) (Değişik: RG-24/04/2019- 30754) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Not ortalaması ve ders tekrarı

MADDE 15 – (1) (Değişik: RG-24/04/2019- 30754) Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir. GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınır.

(2) (Değişik: RG-5/9/2017- 30171;Değişik: RG-24/04/2019- 30754) Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO'sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek ve/veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak GNO'sunu en az 2,00'ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir. Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır.

(3) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) (Değişik: RG-05/09/2017- 30171) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Öğrencinin ön lisans mezuniyetine ait GNO'su, Not Durum Belgesine işlenir. Öğrencinin lisans eğitimindeki GNO'su; ön lisans programındaki GNO'su ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin GNO'su, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

