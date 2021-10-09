Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesi (3)

ANTALYA (DHA) - EN İYİ FİLM 'OKUL TIRAŞI'

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal uzun metraj film yarışmasında En İyi Film Ödülü 'Okul Tıraşı' filminin oldu. Filmin yönetmeni Ferit Karahan'a ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Ödülü alan Karahan, "Bu ödülü dünyanın son iki yıldır içinde bulunduğu bu kaostan etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere bütün kovid mağdurlarına ithaf ediyorum" dedi.

Festivale ilişkin seçkide iki özelliğin öne çıktığını belirten Jüri Başkanı Emin Alper, "Bunlardan birincisi ilk filmlerin çokluğu, 5 tane ilk film vardı. İkinci dikkat çeken bölüm ise genelde seçkiler ortak tema filmlerinde toplanmaya başladığını gördük. Bu ortak tema da vicdan ve suçluluk duygusu. Yaklaşık 5 filmi de bu kategoride değerlendirebiliriz. Çok zor bir süreçten geçtik 14 filmi mümkün olduğunca hakkaniyetli bir şekilde değerlendirdik. Sanırım bu ödül dağıtımında suç ve vicdan meselesini politik ve kişiselmiş gibi irdeleyen ve özellikle yeni yüzleri ve yeni sinemacıları bir adım öne çıkaran tercihler yaptığımızı sanıyorum" dedi.