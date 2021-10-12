İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Peki, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında, nereli? Ahmet Mümtaz Taylan biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan (d. 12 Eylül 1965, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmen.

İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatroları'nda çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin (DETİS) kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu DETİS'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür.

Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'nü kazandı.[1] Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü[2] kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol almıştır.[3] 2020 yılında Gelincik filmi ile Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Ayçin İnci ile 2007'de evlenmiş, Mart 2012'de boşanma davası açılmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Eşşek Arıları: Aristophanes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Azizname'95: Aziz Nesin\Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Memuroğlu: Diçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Bernarda Albanın Evi: Federico Garcia Lorca - Theater an Der Ruhr - 1993

Cengizhan'ın Bisikleti: Refik Erduran - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1992

Fareler ve İnsanlar: John Steinbeck - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1992

Mustafa: Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1992

Sarıpınar 1914: Turgut Özakman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1991

Misafir: Bilgesu Erenus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1991

Ada (oyun): Athol Fughard - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Yunus Emre: Recep Bilginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989

Pollyanna: Elenor Porter

Yönettiği tiyatro oyunları

Keşanlı Ali Destanı - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

Caligula: Albert Camus - Eskişehir Şehir Tiyatrosu - 2008

Buzlar Çözülmeden: Cevat Fehmi Başkut - Konya Devlet Tiyatrosu - 2007

Zengin Mutfağı: Vasıf Öngören - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005

Pabuçcu Ahmed'in Garip Maceraları: İskerleç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Scapin'in Dolapları: Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003

Olagan Mucizeler: Kubiay Tuncer - Açık Tiyatro - 2001

Misafir: Bilgesu Erenus: Eskişehir Şeehir Tiyatrosu - 2001

Olagan Cinayetler: Jules Feiffer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Cengizhan'ın Bisikleti: Refik Erduran - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1992

Ada (oyun): Athol Fughard - 1990

Hayvanat Bahçesi: Edward Albee

Rol aldığı sinema filmleri

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)

Ölümlü Dünya: Ali Atay - (2018)

Daha: Onur Saylak - (2017) [4]

Kırık Kalpler Bankası: Onur Ünlü - (2016)

Kelebeğin Rüyası: Yılmaz Erdoğan - (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi: Onur Ünlü - (2012)

Kurtuluş Son Durak: Yusuf Pirhasan - 2011

Bir Zamanlar Anadolu'da: Nuri Bilge Ceylan - (2011)

Saklı Hayatlar: Ahmet Haluk Ünal - (2011)

Ben Hatice: Deniz Durul Metin - (2011-kısa film)

Kars öyküleri: Zehra Derya Koç\Ülkü Oktay\Özcan Alper\Emre Akay\Ahu Öztürk - (2010)

Adını Sen Koy: Tuna Kiremitçi - (2010)

Kaptan Feza: Ümit Ünal - (2010)

Ejder Kapanı: Uğur Yücel - (2010)

Sonsuz: Cemal Şan - (2009)

Gölgesizler: Ümit Ünal - (2009)

Kadri'nin Götürdüğü Yere Git: Cem Özer - (2008)

Zeynep'in Sekiz Günü: Cemal Şan - (2008)

Geçerken Uğradım: Ceyda Aslı Kılıçkıran - (2007-kısa film)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım: Hamdi Alkan - (2007)

Made in Europe: İnan Temelkuran - (2007)

Mavi Gözlü Dev: Biket İlhan - (2007)

Eve Dönüş: Ömer Uğur - (2006)

Cenneti Beklerken: Derviş Zaim - (2006)

Emret Komutanım Şah Mat: Taner Akvardar - (2006)

Anlat İstanbul: Ömür Atay - (2006)

Avrupa'da Bir Günün: Hannes Stöhr - (2005) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şaşkın: Şahin Alparslan - (2005)

Sen Ne Dilersen: Cem Başeskioğlu - (2005)

Beyza'nın Kadınları: Mustafa Altıoklar - (2005)

Hırsız Var!: Oğuzhan Tercan - (2004)

Okul: Yağmur Taylan\Durul Taylan - (2005)

Yazı Tura: Uğur Yücel - (2004)

İnşaat: Ömer Vargı - (2004)

İstanbul Kanatlarımın Altında: Mustafa Altıoklar - (1996)

Gazino Bülbülü: Engin Temizer - (1985)

Rol aldığı dizi filmler

Aziz: - (2021)

Ölüm Zamanı: - (2021)

Arıza: Haşmet - (2020 - 2021)

Alef: Settar - (2020)

Halka: Cemal Sandıkçı - (2019)

Vatanım Sensin: Kazım Karabekir - (2018) (Konuk Oyuncu)

İnsanlık Suçu: Sami Gökdemir - (2018)

Hayat Sırları: Mustafa - (2017)

Saruhan: (2016)

Hayat Şarkısı: Bayram Cevher - (2016 -2017)

Çırağan Baskını (2014)

Güzel Köylü: Hüsnü Alkan (2014)

Cinayet: Serdar Akar - (2014)

Ben de Özledim: Onur Ünlü - (2013)

İşler Güçler: Selçuk Aydemir - (2012) (Konuk Oyuncu)

Kötü Yol: Nisan Akman - 2012

Behzat Ç: Serdar Akar - 2011

Leyla ile Mecnun: Onur Ünlü - (2010-2013, 2021-)

Ateşe Yürümek: Cankat Ergin - (2010)

Son Bahar: Nihat Durak - (2008)

Hayat Apartmanı: Hüdaverdi Yavuz\Atilla Cengiz - (2007)

Başımın Belası: Tuğba German - (2007)

Ezo Gelin: Uluç Bayraktar - (2006)

Daha Neler: Birkan Uz - (2006)

Kınalı Kuzular: Tunç Davut - (2006)

Avrupa Yakası: Jale Atabey - 2006

Çapkın: Bora Onur - (2005)

Kayıp Aşıklar: Veli Çelik - (2004)

Sahra: Volkan Kocatürk - (2004)

Arapsaçı: Davut Coşkun - (2004)

Kurşun Yarası: Sadullah Celen\Özer Kızıltan - (2003)

Çaylak: Nihat Durak - (2002)

Kumsaldaki İzler: Veli Çelik - (2002)

Zeybek Ateşi: Veli Çelik - (2002)

Baba: Yağur Taylan\Durul Taylan - (2002)

Yılan Hikayesi: Nihat Durak - (2000)

Barbunya Nuri: 2000

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