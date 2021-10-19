VAN (İHA) - 87 yaşındaki hastanın 5 damarı tek seansta açıldı

Hastanın kızı Radyoloji Uzmanı Arzu Turan :

"Evimizin iki saat ötesinde bu işlemlerin yapılıyor olması, Türkiye adına gurur verici bir şey"

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesinde 87 yaşındaki Mustafa Turan isimli hastanın 5 damarı aynı seansla başarıyla açıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncel, 87 yaşındaki Mustafa Turan isimli hastanın nefes darlığı, kol ağrısı ve yürüyememe şikayeti üzerine hastaneye geldiğini ifade etti. Hastanın bu şikayetleri nedeniyle anjiyo yapılmasına karar verildiğini dile getiren Tuncel, "Hastamızın özellikle bypass damarları, bacağa giden damarları, böbrek damarı ve kola giden damarı tıkalıydı. Özellikle kola giden damardan, göğüs damarı dediğimiz bypass damarı da etkilendiği için hastamızın birçok yerinde damar tıkanıklığı vardı. Biz hastamızın böbrek kreatin değerinin yüksek olması, gidip gelme problemlerinden dolayı aynı seansla bu damarlarını açmaya karar verdik. Kalbin yüzde 20 çalışması ve böbrekteki zafiyeti nedeniyle kontrollü bir şekilde hastamızın önce kalp damarlarını açtık. Daha sonra kol damarını, sonra böbrek ve ayak damarlarını aynı seansla açtık. Hastamızın şu anda durumu iyi. Normalde bu gibi durumlarda aynı seansla bu kadar işlem yapılmaz ama hastamızın ileri yaş olması, sık sık anjiyo olmaması ve gidip gelme problemi olmasın diye kontrollü bir şekilde aynı seansta bütün damarlarını açtık. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

"Van'da kalple ilgili yapılmayan hiçbir şey yok"

Van'da sağlık alanında ciddi anlamda hizmet verildiğinin altını çizen Dr. Tuncel, "Buradaki bu işlemlerin topluca yapılmasının büyük bir başarı olduğunu hastamızın doktor olan kızı da ifade etti. Van'da ciddi işler yapılıyor. Sadece bizde değil Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ya da YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde hastalara ciddi anlamda hizmet veriliyor. Fakat birçok vatandaşımız Van'da hastalık yönünde bir şey yapılmadığını düşünüyor. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Şu anda Van'da kalple ilgili olarak yapılmayan hiçbir şey yok. İşlem olarak burada hepsini yapabiliyoruz. İmkanı olan hastalar istediği yere gidebilir biz onlara bir şey demiyoruz ama Van'da da bu işlerin başarı ile yapıldığını herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir hekim olarak yapılan işlemden çok etkilendim"

Hasta Mustafa Turan'ın kızı Radyoloji Uzmanı Arzu Turan ise babasının Iğdır'da aniden fenalaşması üzerine oradaki hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Bana ulaştılar. Oradaki kardiyoloji görmüş ve acil anjiyo olması gerektiğini, şartların müsait olmaması nedeniyle de babamı bir üniversitede bir profesöre sevk etmişler. Yapabilecek tek kişi o demişler. Bende acilen götürün dedim. Babamı sevk ettiler. Babam üniversiteye gitti ve oradaki hocamız gördü. 'Ben dokunamam' dedi. Çok sayıda hastalığı, riski ve kalp fraksiyonun çok düşük olması nedeniyle babam 12 kalem ilaçla geri geldi. Ama durumu daha da kötüleşince, hizmet ettiğim dönemde tanıdığım Mustafa hocama ulaştım ve durumu anlattım. 'Hemen gelsin' dedi. Ertesi gün babam geldi, gördü ve 'anjiyo şart' dedi. Yatışını yaptık babama 4-5 arası stant balonlama yaptı. Kalp ve böbreklere stant taktı. Bir seansla kendimde ikinci seansına girdim sol bacağına iki uzun düzeyde balonlama, sol böbreğe stant, kalbe üç düzeyde stant taktı ve gerçekten çok seri ve güzel yaptı. Bir hekim olarak yaptığı işlemden çok etkilendim. Öncellikle ellerine sağlık. Babamda iyi bir sonuç elde etti" dedi.

"Türkiye, sağlıkta çığır açtı"

Türkiye'nin sağlıkta çığır açtığını vurgulayan Turan, "Ben batıda çok önemli bir hastanede çalışıyorum. Babamı Türkiye'nin en iyi şartlarının olduğu yerlere ulaştırma şartlarına sahibim. Kendim de bilfiil içindeyim ama bugün burada, hemen evimizin iki saat ötesinde bu işlemin yapılıyor olması Türkiye adına gurur verici bir şey. Hastalar adına da bu, büyük bir fırsat ve imkandır" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)