29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI TÖRENLERLE BAŞLADI

TEKİRDAĞ (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri Tekirdağ'da coşku içinde gerçekleşti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliğinde Tebrigat Töreni düzenlendi. Törende Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, makamında protokol üyeleri ile bayramlaştı.

Kutlama Etkinlikleri kapsamında daha sonra Tekirdağ Ordu Evi önünde geçit töreni düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin geçit yaptığı törende Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yer aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ayrıca öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, il genelinde Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi ve halk oyunları gösterisi sergilendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sonrasında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; gurur, mutluluk ve coşku içerisinde Türkiye Cumhuriyet'imizin 98. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür cumhuriyet nesilleri olarak Atatürk'ün çağdaş ilke ve fikirlerinin ışığında Cumhuriyet'imizi korumaya, yaşatmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. " dedi.

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