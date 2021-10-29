29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Erzincan'da Coşkuyla Kutlandı.

ERZİNCAN (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle ile birlikte, Valilik makamında tebrikleri kabul ederek protokol mensuplarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Valilik makamındaki tebrik kabul töreninin ardından hava muhalefeti dolayısıyla Merkez Spor Salonunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenine geçildi. Düzenlenen törende, Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları salondaki katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladı. 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Sayın Valimiz Mehmet Makas, "Bugün, Kurtuluş Savaşı'mızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milletinin Karakterine ve Adetlerine En Uygun İdare" olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıldönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Öğrenciler tarafından okunan şiirler, 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu ve Erzincan Belediyesi Mehteran ekibinin dinletileri ile renklenen kutlama programında; katılımcılar tarafından sallanan Türk Bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

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