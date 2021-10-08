2021 Yılının Son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

SİVAS (Habermetre) - İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. ve son toplantısı ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'ndaki programda; koordinasyonu gerektiren konular, kurul üyeleri ile birlikte masaya yatırıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Selahattin Sukan'ın ardından Vali Salih Ayhan; 1, 5 yıldır salgınla mücadele edildiğini, salgının seyrine göre dönemsel uygulamalarla sosyal hayatın düzenlendiğini ve sağlığı en öncelikli alan olarak gördüklerini söyledi.

İldeki aşılama sayısının artıkça salgınla mücadelenin daha etkin yürütüldüğünü ifade eden Vali Ayhan, "İlimizde en az bir doz aşılama oranımız Yüzde 84, iki doz aşılama oranımızda Yüzde 70, 4 durumda. Özellikle ikinci doz aşıların tamamlanmasıyla ülke olarak önemli bir toplumsal bağışıklık noktasına ulaşmış olacağız. Vaka durumlarımızı analiz ettiğimizde tedbirlerin birçoğunun gevşetilmesine ve okullarımızda yüz yüze eğitime başlamamıza rağmen çok yüksek oranlarda vaka artışı olmadığını görüyoruz. Bunun nedeni elbette bireysel tedbirler ve en önemlisi aşı. Yine de her zaman ifade ettiğim gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uymasını istiyoruz. " dedi.

Eğitim Öğretim Noktasında Sorumluluğumuz Daha Fazla Arttı

Birinci önceliklerinin salgınla mücadele, ikinci önceliklerinin ise eğitim ve öğretim olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Uzun bir aranın ardından hem ilköğretim-ortaöğretimde 115 bin 593 öğrencimizle, hem de yükseköğrenimde yaklaşık 48 bin öğrencimizle yüz yüze eğitime başladık. Şimdi eğitim öğretim noktasında sorumluluğumuz daha fazla arttı. Eğitim öğretimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak durumundayız. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 314 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verdik. Bunların 245 tanesinin karantina süreleri doldu eğitim öğretime tekrar başladık. 69 sınıfımızda karantina devam ediyor. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm paydaşların fedakarlık yapması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Proje Üretmeye Devam Edeceğiz

Sivas olarak proje üretme ve üretilen projelere kaynak temin etme noktasında oldukça başarılı olduklarını söyleyen Vali Ayhan, "Medeniyet inşa etmek elbette zordur, emek ve zaman gerektiren bir iştir. Ama en az bunun kadar önemlisi; bu medeniyetin ürünlerine ve kültürüne sahip çıkmak, onu yaşatmak, devralınan mirası daha da geliştirmektir. " diye konuştu.

Şehir Müzesini 17 Bin Kişi Ziyaret Etti

Geçtiğimiz ay Tarihi Valilik Binası giriş ve alt katta açılışı gerçekleştirilen Sivas Şehir Müzesini 17 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Vali Ayhan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir vatanın sahibi olmanın yolu o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanıma ve sahip olmaktan geçer' demiştir. Tarih içinden süzülüp gelen kültürel mirasımızı yeni nesillerine aktarmak için yapmış olduğumuz şehir müzemizin açılışını yaptık. Kültürel dünyamız için çok önemli bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Her gün öğrencilerimiz vatandaşlarımız gelip müzeyi ziyaret ediyorlar. Tarihi valilik binası öğrencilerimizin o şen sesleriyle yankılanıyor. Ziyaretçiler müzemizi gezdiklerinde, Sivas'ımızın tarihini, geleneklerini, yemek kültürünü, el sanatlarını, marka değerlerini, yetiştirdiği önemli şahsiyetlerini kısacası Sivas'a dair her konuda genel bir bilgi ediniyorlar. " dedi.

3 Ülkede Dış Ticaret Tanıtım Ofisi Açılacak

Sivas sanayisini dünyaya açmak için çalıştıklarını ve bunun ilk ayağı olarak Kazakistan'ın Almatı şehrinde tanıtım ofisi açtıklarını ifade eden Vali Ayhan, "Sivas sanayisini dünyaya taşımak, üretilen ürünlerin tanıtılması ve ilimizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla kurduğumuz Sivas İhracatçılar Ligi Dış Ticaret AŞ ile (Sivas Exporters League) 3 ülkede dış ticaret tanıtım ofisi açmayı planlamıştık. İhracat vizyonu, yurtdışı pazarlar geliştirme planımız dahilinde Almatı dış ticaret tanıtım ofisimizi iş dünyamızın değerli temsilcileriyle 21. 09. 2021 tarihinde açtık. Bu ofisimiz inşallah Sivas'ımızın dünyaya açılan kapılarından biri olacaktır. Ofisimiz iki şehrimize de hayırlı olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Yatırımlarımızı Birer Birer Halkımızın Hizmetine Sunuyoruz

2021 yılı içerisinde birçok hizmeti vatandaşların hizmetine açtıklarını ifade eden Vali Ayhan şöyle konuştu:

"Eğitimden tarıma, turizmden sanayiye vizyon projelerimizle ve genel kamu yatırımlarımızla 2021 yılı şehrimiz için bereketli bir yıl oluyor. Yatırımlarımızı birer birer halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şehrimizin yakaladığı her başarı da şüphesiz burada bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımızın büyük emeği var. Sizlerle bir ekip ruhu içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Bizlere çok önemli görevler düşüyor. Köylüsü kentlisi, fakiri fukarası, garibanı gurebası, iş adamı zengini, çiftçisi bizden hizmet bekliyor. Bu koltuklar bize milletin emanetidir. Hakkını vermemiz lazım. Hepimiz işimizi birinci kalite yapmalıyız. Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. "

Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, TSO Başkanı Mustafa Eken de söz alarak koordinasyon gerektiren konular ile 2021 yılında gerçekleştirdikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve meslek kuruluşları temsilcileri de katıldı.

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