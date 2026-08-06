Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yüz Numaralı Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yüz Numaralı Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusu nedir, Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler ve Yüz Numaralı Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Yeşilçam'ın kült yapımları arasında yer alan Yüz Numaralı Adam, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olarak yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Mizah ile toplumsal eleştiriyi başarılı şekilde harmanlayan film, yeniden yayınlanmasının ardından "Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. İşte filme dair merak edilen tüm detaylar.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmi, 1978 yılında çekilerek aynı yıl vizyona girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden'in üstlendiği yapım, dönemin en başarılı Türk komedi filmleri arasında gösteriliyor. Aradan geçen yıllara rağmen televizyon kanallarında ilgiyle izlenmeye devam eden film, Kemal Sunal'ın unutulmaz eserleri arasında yer alıyor.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran semti ile çevresindeki sokaklar ve çeşitli mahalleler, filmin önemli sahnelerine ev sahipliği yaptı. Dönemin İstanbul yaşamını yansıtan doğal mekânlar, filmin gerçekçi atmosferine önemli katkı sağladı.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakteri, iyi niyetli ve saf bir gençtir. Çalıştığı işlerde uzun süre tutunamayan Şaban, tesadüfen bir reklam ajansının dikkatini çeker. Güven veren yüzü sayesinde birçok ürünün reklamında oynamaya başlayan Şaban, kısa sürede ülke çapında tanınan bir isim haline gelir.

Ancak reklamını yaptığı ürünlerin beklenen kaliteyi sunmaması nedeniyle halkın tepkisiyle karşılaşır. Film, reklam dünyasının perde arkasını, tüketici güvenini ve çıkar ilişkilerini eğlenceli bir hikâye üzerinden izleyiciye aktarırken önemli toplumsal mesajlar da veriyor.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yüz Numaralı Adam filminin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının birbirinden önemli isimleri bulunuyor.

• Kemal Sunal – Şaban

• Oya Aydoğan – Ayşe

• Cem Erman

• Ali Şen

• Reha Yurdakul

• Süleyman Turan

• Feridun Şavlı

• Leman Akçatepe

• Orhan Elmas

• Hakkı Kıvanç

• Nermin Özses

• Kudret Karadağ

• Asım Par

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEDEN UNUTULMUYOR?

Yüz Numaralı Adam, yalnızca güldüren bir komedi filmi olmanın ötesinde reklam sektörüne, tüketim alışkanlıklarına ve toplumun güven duygusuna yönelik eleştirileriyle de öne çıkıyor. Kemal Sunal'ın doğal oyunculuğu, akılda kalan diyalogları ve güçlü oyuncu kadrosu sayesinde film, Yeşilçam'ın en değerli yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor.