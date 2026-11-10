Yonca Verdioğlu Şık kimdir? Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. "Siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Şık'ın evinde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi. Gelişmenin ardından Yonca Verdioğlu Şık'ın hayatı, mesleği ve ailesine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Yonca Verdioğlu Şık kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık neden gözaltına alındı? İşte konuya ilişkin aktarılan bilgiler...

YONCA VERDİOĞLU ŞIK KİMDİR?

Yonca Verdioğlu Şık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşidir. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Şık, evinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Yonca Verdioğlu Şık'ın kişisel yaşamı ve biyografisine ilişkin ayrıntılı bilgiler ise kamuoyuyla paylaşılan açıklamada yer almadı.

YONCA ŞIK NE İŞ YAPIYOR?

Yonca Verdioğlu Şık'ın mesleği ve çalışma hayatına ilişkin doğrulanmış bir bilgi, aktarılan haber içeriğinde bulunmuyor. Bu nedenle Şık'ın hangi alanda çalıştığı veya mesleğinin ne olduğu konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

YONCA VERDİOĞLU ŞIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yonca Verdioğlu Şık'ın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğu bilinmiyor.

YONCA ŞIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evinde gözaltına alındığı öğrenilen Şık, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Gözaltı işleminin ardından Türkiye İşçi Partisi de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TİP'TEN YONCA ŞIK'IN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi, Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Partinin açıklamasında, "Başta TBMM Başkanlığı olmak üzere, tüm siyasileri ve yetkilileri, Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın değerli eşi Yonca Şık’a yönelen bu hukuk ve ahlak dışı saldırıya karşı derhal harekete geçmeye, ülkemizin adalet ve emniyet makamlarını kendi şahsi ikballerini korumak için ayaklar altına alanları en sert biçimde uyarmaya ve durdurmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Şık, gazetecilik kariyerine 1990 yılında başladı.

Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, BirGün ve Radikal gazetelerinin yanı sıra Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak görev yaptı.

27. Dönem milletvekili seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 2020 yılında Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa etti. Şık, 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı ve İstanbul milletvekili olarak görevini sürdürdü.