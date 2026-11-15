Yeni Parti Meclis listesi (TAM İSİM LİSTESİ) Özgür Özel’in PM ve YDK listesinde kimler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesinin ardından gözler Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listelerine çevrildi. Kurultayın ikinci gününde açıklanan listelerde kimlerin yer aldığı merak konusu olurken, Özgür Özel'in PM ve YDK için belirlediği isimler araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür Özel’in PM ve YDK listesinde kimler var? Yeni Parti Meclis isim listesi haberimizde.
Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, gözler Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listelerine çevrildi. Kurultayın ikinci gününde delegelerin onayına sunulmak üzere 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK asıl üye listesi açıklandı. Listede milletvekillerinin yanı sıra akademisyenler, ekonomistler, eski bürokratlar ve farklı alanlardan isimler yer aldı. Peki, Özgür Özel’in PM ve YDK listesinde kimler var? Detaylar...
ÖZGÜR ÖZEL'İN PM LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan 160 kişilik Parti Meclisi asıl üye listesi, Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu. Listede siyasetçilerin yanı sıra akademisyenler, iş insanları ve farklı meslek gruplarından isimler bulunuyor.
Özgür Özel'in delegelerin onayına sunduğu 160 kişilik PM asıl üye listesi şöyle:
Fethi Açıkel
Sinan Adıyaman
İzzet Akbulut
Umut Akdoğan
Pınar Akgül Doğusoy
Zeliha Aksaz Şahbaz
Ertan Aksoy
Su Akyıldız
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Abdul Ahat Andican
Özgür Ardıç
Saime Nilgün Arısan Eralp
Şeref Arpacı
Ednan Arslan
İbrahim Arslan
Murat Arslan
Mustafa Arslan
Güldem Atabay
Olgun Atilla
Murat Aydın
Ensar Aytekin
Yankı Bağcıoğlu
Murat Bakan
Ekrem Baki
Ayhan Barut
Saniye Barut
Bekir Başevirgen
Uğur Bayraktutan
Bilal Bilici
Ozan Bingöl
Cenk Boduç
Melis Asya Bozali
Elif Gamze Bozo
Burhanettin Bulut
Özgür Ceylan
İlhan Cihaner
Mehmet Burak Cop
Çağlar Çağlayan
Utku Çakırözer
Murat Çan
Mitat Çelikpala
Sercan Çığgın
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nail Çiler
Cumhur Çilesiz
Doğan Demir
Emre Demir
Talat Dinçer
Bedirhan Berk Doğru
Türkan Elçi
Yunus Emre
Zeynel Emre
Cemal Enginyurt
Hikmet Erbilgin
Ali Rıza Erdek
Bahattin Bahadır Erdem
Bülent Erdinç
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Ali Abbas Ertürk
Aşkın Genç
Ali Gökçek
Gökçe Gökçen
Kübra Gökdemir
Burkay Güçyetmez
Aysemin Gülmez
Elif Leyla Gümüş
İbrahim Öner Günçavdı
İsmet Güneşhan
Egemen Gürcün
Şengül Hablemitoğlu
Hikmet Yalım Halıcı
Elvan Işık Gezmiş
Metin İlhan
Özgür Erdem İncesu
Uğurcan İrak
Mühip Kanko
Erdem Kara
Özgür Karabat
Barış Karadeniz
Reşat Karagöz
Cem Karakeçili
Evrim Karakoz
Ulaş Karasu
Yalçın Karatepe
Aykut Kaya
Seda Kaya Ösen
Veysel Onur Kaynar
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Okan Konuralp
Mustafa Murat Kubilay
Oğuz Kurdoğlu
Önder Kurnaz
Melih Meriç
Servet Mullaoğlu
Özgen Nama
Aylin Nazlıaka
Süreyya Öneş Derici
Ömer Önhon
Barış Övgün
Kadem Özbay
Gizem Özcan
Serkan Özcan
Talih Özcan
Turgay Özcan
Suat Özçağdaş
Turan Taşkın Özer
Ahmet Tuncay Özkan
Fahri Özkan
Tuğçe Hilal Özkan
Engin Özkoç
Ümit Özlale
Şule Özsoy Boyunsuz
Hasan Öztürk
Kayıhan Pala
Andaç Pamuk
Evrim Rızvanoğlu Emir
Kerim Rota
Tolga Sağ
Ahmet Celal Cem Say
Selin Sayek Böke
Baran Seyhan
Sencer Solakoğlu
Sibel Suiçmez
Orhan Sümer
Polat Şaroğlu
Bülent Şık
Mehmet Tahtasız
Namık Tan
Mahmut Tanal
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gamze Taşcıer
Canan Taşer
Ayça Taşkent
Yüksel Taşkın
Aliye Timisi Ersever
Hakan Tiryaki
İsmet Tokdemir
Seyit Torun
Ömer Kaya Türkmen
Yaşar Tüzün
Emine Uçak Erdoğan
Cumhur Uzun
Mehmet Salih Uzun
Pınar Uzun Okakın
Arman Üney
Özlem Ünsal
İsmail Atakan Ünver
Berna Vural
Aylin Yaman
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Hüseyin Yaşar
Deniz Yavuzyılmaz
Barış Yıldız
Battal Yıldız
Emre Yılmaz
Deniz Yücel
Bülent Yücetürk
Mahir Yüksel
Gökan Zeybek
ÖZGÜR ÖZEL'İN YDK LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda açıklanan Yüksek Disiplin Kurulu asıl üye listesinde 15 isim bulunuyor. Özgür Özel'in delegelerin onayına sunduğu YDK listesi şöyle:
Erbil Aydınlık
Süleyman Bülbül
Oktay Tolga Büyükhilal
Deniz Çakır
Ertürk Çapın
Tuğçe Deveciler Koç
Çağdaş Karaküçük
Remzi Kazmaz
Erdoğan Kılıç
Nail Dursun Kırbaş
Gençosman Killik
Burcu Mazıcıoğlu
İsmet Özener
Özkan Tice
Murat Yıldız
YENİ PARTİ PM VE YDK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için oylama sürecine geçildi. Kayıtlı 1202 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, Özgür Özel'in Divan Başkanlığı'na sunduğu listeler delegelerin onayına sunuldu.
Kurultay Başkanlık Divanı tarafından listelerin okunmasının ardından adaylık ve düzeltme başvuruları için süre verildi. Ardından PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi amacıyla sandıklar kuruldu. Açıklanan isimler, oylama öncesinde delegelerin değerlendirmesine sunulan asıl üye listelerini oluşturuyor.
ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Yeni Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, 1202 kayıtlı delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde, geçerli 1154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kurultayın ikinci gününde ise partinin yönetim organlarında görev alacak PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için seçim gündemine geçildi.