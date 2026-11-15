Yeni Parti Meclis listesi (TAM İSİM LİSTESİ) Özgür Özel’in PM ve YDK listesinde kimler var?

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Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, gözler Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listelerine çevrildi. Kurultayın ikinci gününde delegelerin onayına sunulmak üzere 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK asıl üye listesi açıklandı. Listede milletvekillerinin yanı sıra akademisyenler, ekonomistler, eski bürokratlar ve farklı alanlardan isimler yer aldı. Peki, Özgür Özel’in PM ve YDK listesinde kimler var? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL'İN PM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan 160 kişilik Parti Meclisi asıl üye listesi, Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu. Listede siyasetçilerin yanı sıra akademisyenler, iş insanları ve farklı meslek gruplarından isimler bulunuyor.

Özgür Özel'in delegelerin onayına sunduğu 160 kişilik PM asıl üye listesi şöyle:

Fethi Açıkel

Sinan Adıyaman

İzzet Akbulut

Umut Akdoğan

Pınar Akgül Doğusoy

Zeliha Aksaz Şahbaz

Ertan Aksoy

Su Akyıldız

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Abdul Ahat Andican

Özgür Ardıç

Saime Nilgün Arısan Eralp

Şeref Arpacı

Ednan Arslan

İbrahim Arslan

Murat Arslan

Mustafa Arslan

Güldem Atabay

Olgun Atilla

Murat Aydın

Ensar Aytekin

Yankı Bağcıoğlu

Murat Bakan

Ekrem Baki

Ayhan Barut

Saniye Barut

Bekir Başevirgen

Uğur Bayraktutan

Bilal Bilici

Ozan Bingöl

Cenk Boduç

Melis Asya Bozali

Elif Gamze Bozo

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

İlhan Cihaner

Mehmet Burak Cop

Çağlar Çağlayan

Utku Çakırözer

Murat Çan

Mitat Çelikpala

Sercan Çığgın

Meryem Gül Çiftçi Binici

Nail Çiler

Cumhur Çilesiz

Doğan Demir

Emre Demir

Talat Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Türkan Elçi

Yunus Emre

Zeynel Emre

Cemal Enginyurt

Hikmet Erbilgin

Ali Rıza Erdek

Bahattin Bahadır Erdem

Bülent Erdinç

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Ali Abbas Ertürk

Aşkın Genç

Ali Gökçek

Gökçe Gökçen

Kübra Gökdemir

Burkay Güçyetmez

Aysemin Gülmez

Elif Leyla Gümüş

İbrahim Öner Günçavdı

İsmet Güneşhan

Egemen Gürcün

Şengül Hablemitoğlu

Hikmet Yalım Halıcı

Elvan Işık Gezmiş

Metin İlhan

Özgür Erdem İncesu

Uğurcan İrak

Mühip Kanko

Erdem Kara

Özgür Karabat

Barış Karadeniz

Reşat Karagöz

Cem Karakeçili

Evrim Karakoz

Ulaş Karasu

Yalçın Karatepe

Aykut Kaya

Seda Kaya Ösen

Veysel Onur Kaynar

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Okan Konuralp

Mustafa Murat Kubilay

Oğuz Kurdoğlu

Önder Kurnaz

Melih Meriç

Servet Mullaoğlu

Özgen Nama

Aylin Nazlıaka

Süreyya Öneş Derici

Ömer Önhon

Barış Övgün

Kadem Özbay

Gizem Özcan

Serkan Özcan

Talih Özcan

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Turan Taşkın Özer

Ahmet Tuncay Özkan

Fahri Özkan

Tuğçe Hilal Özkan

Engin Özkoç

Ümit Özlale

Şule Özsoy Boyunsuz

Hasan Öztürk

Kayıhan Pala

Andaç Pamuk

Evrim Rızvanoğlu Emir

Kerim Rota

Tolga Sağ

Ahmet Celal Cem Say

Selin Sayek Böke

Baran Seyhan

Sencer Solakoğlu

Sibel Suiçmez

Orhan Sümer

Polat Şaroğlu

Bülent Şık

Mehmet Tahtasız

Namık Tan

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Ayça Taşkent

Yüksel Taşkın

Aliye Timisi Ersever

Hakan Tiryaki

İsmet Tokdemir

Seyit Torun

Ömer Kaya Türkmen

Yaşar Tüzün

Emine Uçak Erdoğan

Cumhur Uzun

Mehmet Salih Uzun

Pınar Uzun Okakın

Arman Üney

Özlem Ünsal

İsmail Atakan Ünver

Berna Vural

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Hüseyin Yaşar

Deniz Yavuzyılmaz

Barış Yıldız

Battal Yıldız

Emre Yılmaz

Deniz Yücel

Bülent Yücetürk

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek

ÖZGÜR ÖZEL'İN YDK LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda açıklanan Yüksek Disiplin Kurulu asıl üye listesinde 15 isim bulunuyor. Özgür Özel'in delegelerin onayına sunduğu YDK listesi şöyle:

Erbil Aydınlık

Süleyman Bülbül

Oktay Tolga Büyükhilal

Deniz Çakır

Ertürk Çapın

Tuğçe Deveciler Koç

Çağdaş Karaküçük

Remzi Kazmaz

Erdoğan Kılıç

Nail Dursun Kırbaş

Gençosman Killik

Burcu Mazıcıoğlu

İsmet Özener

Özkan Tice

Murat Yıldız

YENİ PARTİ PM VE YDK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için oylama sürecine geçildi. Kayıtlı 1202 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, Özgür Özel'in Divan Başkanlığı'na sunduğu listeler delegelerin onayına sunuldu.

Kurultay Başkanlık Divanı tarafından listelerin okunmasının ardından adaylık ve düzeltme başvuruları için süre verildi. Ardından PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi amacıyla sandıklar kuruldu. Açıklanan isimler, oylama öncesinde delegelerin değerlendirmesine sunulan asıl üye listelerini oluşturuyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Yeni Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, 1202 kayıtlı delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde, geçerli 1154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayın ikinci gününde ise partinin yönetim organlarında görev alacak PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için seçim gündemine geçildi.