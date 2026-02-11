Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi'nin biyografisi!

Türkiye, 2026 yılına kabinede gerçekleştirilen önemli değişikliklerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları doğrultusunda Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirilirken, İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise mülki idare basamaklarının her kademesinde görev yapmış deneyimli bir bürokrat olan Mustafa Çiftçi atandı. Peki, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mustafa Çiftçi'nin biyografisi! Detaylar...

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise eğitimini ise Konya'da tamamladı.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare kariyerine adım attı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini üstlendi.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, burada 4 yıl 9 ay görev yaptı. 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzurum Valiliği'ne atandı ve 18 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı.

2026 yılında yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Çiftçi, 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ NERELİ?

Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da tamamlamış, lise eğitimini Konya'da almıştır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN GEÇMİŞ GÖREVLERİ

Mustafa Çiftçi, mülki idare kariyeri boyunca çeşitli ilçe ve illerde önemli görevler üstlenmiştir.

Kaymakamlık görevleri kapsamında:

Aksaray – Gülağaç

Erzurum – Tekman

Nevşehir – Derinkuyu

Bitlis – Adilcevaz

Kırşehir – Kaman

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini yürütmüştür.

Valilik görevleri:

Çorum Valiliği (2018–2023)

Erzurum Valiliği (2023–2026)

Eğitim hayatını meslek yaşamı boyunca sürdüren Mustafa Çiftçi;

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda ikinci bir yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ve İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenimine devam etmektedir.

"İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" anlayışını benimsediği belirtilen Mustafa Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.