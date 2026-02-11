Yeni İçişleri Bakanı kim oldu, Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

Yeni İçişleri Bakanı kim oldu sorusu son dakika gelişmeleriyle birlikte gündemin ilk sıralarına yükselirken, Mustafa Çiftçi ismi dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı için adı anılan Mustafa Çiftçi'nin kim olduğu, daha önce hangi görevlerde bulunduğu ve siyasi geçmişi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK ATANDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanı olarak atandı. Yapılan atamayla birlikte Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Ali Yerlikaya'nın yerine getirildi. Söz konusu değişiklik, kabinede gerçekleştirilen son düzenlemeler kapsamında dikkat çekti.

Atama kararı:

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI RESMİLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen atama, devlet yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı. Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, bakanlık bünyesindeki yönetim ve koordinasyon süreçlerinde yeni bir yapılanma bekleniyor.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuştur. Türkiye'nin önde gelen bürokratlarından biri olan Çiftçi, kamu yönetimi alanındaki başarılı kariyeriyle dikkat çekmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra mülki idare amiri olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, kaymakamlık ve vali yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda çalışmıştır. Boğazlıyan, Hilvan, Sürmene, Gürpınar ve Korgan gibi ilçelerde kaymakam olarak görev yapan Mustafa Çiftçi, ayrıca Çorum Valiliği görevini de üstlenmiştir.

10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanmıştır. Göreve geldiği günden bu yana Erzurum'da yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Vali Çiftçi, devlet hizmetinde tarafsız ve disiplinli tutumuyla tanınmaktadır.

Mustafa Çiftçi herhangi bir siyasi partiye mensup değildir; görevini bağımsız bir kamu görevlisi olarak sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.