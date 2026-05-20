Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinden bir hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Pekin’e gitti. Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme başlarken, zirvede ekonomi, enerji ve stratejik iş birliği başlıkları öne çıkıyor. Yaklaşık 40 anlaşmanın imzalanmasının beklendiği ziyarette, Ukrayna savaşı ve İran’daki gerilim sonrası Rusya’nın Çin için artan enerji önemi dikkat çekiyor.

İki günlük ziyaret kapsamında dün gece Pekin’e ulaşan Putin’i havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi karşıladı. Rus lider için Tiananmen Meydanı’nda resmi tören düzenlenirken, ardından Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

TRUMP’IN ZİYARETİNDEN SONRA GELDİ

Putin’in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşti. Trump’ın programında tarihi mekan ziyaretleri ve özel buluşmalar yer alırken, Putin’in programının daha çok resmi temaslar ve stratejik görüşmelere odaklandığı görüldü.

MASADA 40 ANLAŞMA VAR

Ziyarette ekonomi, enerji ve stratejik iş birliği başlıklarının öne çıkması beklenirken, yaklaşık 40 iş birliği belgesinin imzalanacağı ifade edildi. Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya ile ABD ve müttefikleriyle gerilim yaşayan Çin’in son yıllarda ilişkilerini daha da güçlendirdiği değerlendiriliyor.

ENERJİDE RUSYA’NIN ÖNEMİ ARTIYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son iki yılda 240 milyar doları aşarken, Rusya’nın ihraç ettiği petrol ve doğal gazın yaklaşık yarısını Çin satın aldı. İran’daki savaşın Hürmüz Boğazı’ndaki enerji akışını etkilemesi de Çin açısından Rusya’yı daha kritik bir enerji ortağı haline getirdi.

“KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK” MESAJI

Bu ziyaret, Putin’in iktidarı döneminde Çin’e yaptığı 25’inci ziyaret oldu. Putin, ziyaret öncesinde yayımladığı mesajda Rusya-Çin ilişkilerinin “eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını” belirterek iki ülkenin barış ve refah için çalıştığını söyledi.

Çin ve Rusya ilişkileri “yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı” olarak tanımlanırken, iki ülke Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi platformlarda da yakın iş birliğini sürdürüyor.

