Haberler

ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Kentucky eyaletinde 4 Kasım 2025'te kalkıştan kısa süre sonra düşen ve 15 kişinin ölümüne yol açan UPS kargo uçağının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sol motorun koparak alev aldığı görüldü.

ABD'nin 4 Kasım 2025'te Kentucky eyaletinde kalkıştan kısa bir süre düşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan 4 Kasım 2025 tarihinde kalkan bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu meydana gelen ve en az 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, kalkış sırasında uçağın sol motorunun koparak alev aldığı görüldü.

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı, pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerine düşmüştü. - KENTUCKY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

Yıllarca unutulmayacak bir tarihi yarın akşam İstanbul'da yazabilir
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Daha 18 yaşındaydı! Cansız bedeni korkunç halde bulundu
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı