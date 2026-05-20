Haberler

Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var

Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Tottenham'ı 2-1 yenerek rakibini ateş hattında bıraktı. Son hafta maçında Tottenham kaybeder, West Ham kazanır ise Tottenham küme düşecek. De Zerbi'nin öğrencilerine ligde kalmak içinse 1 puan yetecek.

Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-1 kazandı.

CHELSEA'DEN KRİTİK GALİBİYET

Chelsea'ye galibyeti getiren golleri 18. dakikada Enzo Fernandez ve 66. dakikada Andrey Santos kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 74'te Richarlison'dan geldi.

TOTTENHAM KÜME DÜŞEBİLİR 

Bu sonuçla birlikte Chelsea bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti. Ligde kalmak için büyük mücadele veren Tottenham 37. haftayı ateş hattında tamamladı. Ligde 38 puandaki Tottenham, son hafta Everton ile sahasında karşılaşacak. Bu maçtan alınacak 1 puan Tottenham'ı ligde bırakırken West Ham'ı da küme düşürecek. Tottenham'ın kaybetmesi ve West Ham'ın kazanması durumunda ise Tottenham lige veda edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

Meslek lisesinde skandal! Öğrencilerin üzerinden paraları götürmüşler
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor