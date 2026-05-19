Haberler

BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen BM İnsan Yerleşimleri Programı'nda skandala imza atıldı. Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sert sözlerle eleştirirken uluslararası yayın kesildi. Levent sesi kısılmasına rağmen konuşmasına devam etti.

  • Haluk Levent, BM Dünya Kentsel Forumu'nda İsrail'in Gazze saldırılarını eleştirirken uluslararası canlı yayın kesildi.
  • Ses sistemi kısılmasına rağmen Levent konuşmasını mikrofonsuz sürdürdü.
  • Levent, İsrail'in siyonist politikalarına karşı olduklarını ve 20 bin Gazzeli çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Kentsel Forumu'nda skandal anlar yaşandı. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, kürsüde İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve siyonist politikalarını sert sözlerle eleştirdiği sırada uluslararası canlı yayın aniden kesildi.

LEVENT SESİ KISILMASINA RAĞMEN KONUŞMASINI SÜRDÜRDÜ

Salondaki ses sisteminin müdahale edilerek kısılmasına rağmen Levent, konuşmasını yarıda kesmeyerek mikrofonsuz bir şekilde hitap etmeyi sürdürdü.

"BİZLER PİYANİST FİLMLERİNİ İZLERKEN GÖZYAŞI DÖKEN BİR NESİLİZ"

Levent konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Şu an dünyada, Yahudi olmayan herkes Yahudilere düşmanmış gibi sahte bir algı üretiliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bizler Piyanist ve Çizgili Pijamalı Çocuk filmlerini izlerken gözyaşı döken bir nesiliz. Hitler’in gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden Yahudilerin ataları için her an yas tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz.

"BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ TEK ŞEY İSRAİL'İN ACIMASIZ SİYONİST POLİTİKALARIDIR"

Bugün dünyaya değil, Yahudi dostlarımıza sesleniyorum. Bizler geçmişte sizin acılarınız için nasıl ağladıysak, sizler de lütfen son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil; biz onları seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz tek şey, İsrail’in yürüttüğü acımasız siyonist politikalardır."

Haluk Levent, sosyal medya üzerinden tepkisini geciktirmedi. Ünlü sanatçı, 'Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Haberler.com
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

şoru şu siyonist israille savaşa girsek dost ve gardaş azerbeycan kimin yanında yer alır

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa:

sorumu lâ bu tabiki Türkiye.. bnelik yapma

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Herkes ancak konuşuyor ve bu konuşmalar çoğu zaman yeni katliamlara sebep oluyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarılıyor
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza