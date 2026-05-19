Haberler

22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu

22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyon oldu ve 22 yıllık hasrete son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 1-1 berabere bitti.

MANCHESTER CITY AĞIR YARALI

Bournemouth'un golü 39. dakikada Eli Junior Kroupi'den gelirken, Manchester City'ye beraberliği getiren golü 90+5'te Haaland attı.

CITY ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 78 puana ulaşan Manchester City, bitime 1 maç kala lider Arsenal'in 4 puan gerisine düşerek ligi ikinci bitirmeyi garantiledi. 

ARSENAL 22 YIL SONRA ŞAMPİYON

Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde yaşamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmedemediler, canlı yayını kestiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor

Türkiye'ye gelmeden tanınmıyordu! Şimdi tüm dünya onu izleyecek
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

15 kişinin yaşamını yitirdiği facia anbean kamerada
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı

Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini gören hayrete düştü