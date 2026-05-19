22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyon oldu ve 22 yıllık hasrete son verdi.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 1-1 berabere bitti.
MANCHESTER CITY AĞIR YARALI
Bournemouth'un golü 39. dakikada Eli Junior Kroupi'den gelirken, Manchester City'ye beraberliği getiren golü 90+5'te Haaland attı.
CITY ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte 78 puana ulaşan Manchester City, bitime 1 maç kala lider Arsenal'in 4 puan gerisine düşerek ligi ikinci bitirmeyi garantiledi.
ARSENAL 22 YIL SONRA ŞAMPİYON
Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde yaşamıştı.