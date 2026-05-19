Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor

Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

''BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı kalecimiz Ricardo Velho, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuzu tebrik ediyor, görev alacağı müsabakalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KADRODAKİ DİĞER KALECİLER

Portekiz'in açıkladığı aday kadroda Velho'nun yanı sıra kaleciler Diogo Costa, Jose Sa ve Rui Silva da bulunuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

