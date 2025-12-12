Yemekteyiz kim kazandı? 12 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu, 200 bin TL kim kazandı?

İzleyicilerfinal bölümü öncesinde "Yemekteyiz'de kazanan kim oldu?", "12 Aralık Yemekteyiz birincisi kim?" ve "200 bin TL ödülü hangi yarışmacı kazandı?" sorularına yanıt arıyor. Büyük ödülün sahibinin belli olacağı final, programın en çok merak edilen anlarına sahne olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK FİNAL HEYECANI

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 12 Aralık Cuma günü haftanın final bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Beş gün boyunca süren kıyasıya rekabet, büyük ödül olan 200 bin TL içinsahne aldı.

YEMEKTEYİZ'DE FİNAL SONUCU MERAK KONUSU

Final bölümünün ardından izleyiciler, "Yemekteyiz kim kazandı?", "12 Aralık Cuma Yemekteyiz kim 1. oldu?" ve "200 bin TL'yi kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Büyük final, yarışmanın en çok konuşulan bölümlerinden biri olarak dikkat çekti.

HAFTANIN SON GÜNÜNDE PUANLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Yarışmacılar, final gününde hem rakiplerinden hem de Zuhal Topal'dan aldıkları puanlarla haftanın birincisi olabilmek için mücadele etti. Stratejiler, sunumlar ve lezzet yorumları final gününde daha da sertleşirken, puan farkları izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi.

200 BİN TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLDU?

12 Aralık Cuma günü yayımlanan final bölümünde, haftanın toplam puanları ahenüz açıklanmadı.Zuhal Topal'ın değerlendirmeleriyle birlikte haftanın kazananı az sona açıklanacak.

BU HAFTANINMENÜLERİ

KORHAN'IN MENÜSÜ

-Korhan'ın Special Çorbası

-Güveçte Ispanaklı Peynirli Börek

-Muhammara

-Vişne Sosu ve Soğan Kreması ile Kuzu Pirzola Ve Orzotto

-Tiramisu

YASEMİN'İN MENÜSÜ

-Sebzeli Terbiyeli Tavuk Çorbası

-El Açması Patatesli Hingel

-Rosto Köfte

-Havuçlu Patates Püresi

-Gavuradağı Salatası

-El Açması Gül Tatlısı

BİRAY'IN MENÜSÜ

-Havuç Çorbası

-Kills Usulü Öcce ve Fındıklı Yoğurtlu Kabak Tarator -Fırında Milföy Hamurlu ve Beşamel Soslu

Kuzu incik

-Domatesli Arpa Şehriye Pilavi

-Mevsim Salata

-Fırında Kızamık Şekerli Kaymaklı Ayva Tatlısı

YUSUF'UN MENÜSÜ

-Analı Kızlı Çorbası

-Saraylı Ballı Börek

-Avokado Yatağında Dana Madalyon, Kuşkonmaz, Sebze Garnitürü

-Sarı Kız Pilavı

-Kuru Meyve ve Peynirli Akdeniz Salatası -Tahin ve Ceviz Eşliğinde Kedidilli

Kabak Tatlısı

