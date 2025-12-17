Yarın okullar tatil mi, 18 Aralık Perşembe okul yok mu - KAR TATİLİ!

Son günlerde hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte kar yağışı pek çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Bu durum, 18 Aralık tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki beklentileri artırdı. Öğrenciler ve aileler, valiliklerden gelecek resmi açıklamalara odaklanırken, "Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor.

BUGÜN KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU İLLER

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı kendini göstermeye başladı. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde bazı noktalarda yoğun kar ve sis etkili oluyor.

Başkent Ankara'da D-100 Karayolu, Abant Kavşağı ve Çamlıdere çevresinde kar yağışı görülürken, Bolu'da Abant, Kartalkaya ve Gerede Arkut Dağı mevkilerinde yağış etkisini artırdı. Düzce'nin Taşaltı bölgesinde ise karla birlikte sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Kocaeli'nde Kartepe ve Kuzuyayla çevresinde kar yağışı gözlenirken, Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Ahmetusta Geçidi beyaza büründü. Karadeniz Bölgesi'nde ise Trabzon'un Çaykara, Şalpazarı ve Maçka ilçelerinde kar etkili oldu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da yağışlar dikkat çekti. Artvin'de Yusufeli, Şavşat, Borçka ve Ardanuç'ta kar yağışı görülürken, Bayburt genelinde kar etkisini hissettirdi. Ordu'nun Kabadüz, Gölköy ve Gürgentepe ilçeleri de yağış alan bölgeler arasında yer aldı.

İç Anadolu'da Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ve yüksek kesimlerinde kar görülürken, Ardahan genelinde yağış etkili oldu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile yüksek rakımlı alanlarında da kar yağışı devam ediyor.

YARIN OKULLARDA TATİL VAR MI?

İller bazında okulların tatil edilmesine ilişkin valiliklerden şu ana kadar herhangi bir resmî açıklama yapılmış değil. Eğitim-öğretime ara verilmesi kararı; kar yağışının yoğunluğu, ulaşım durumu ve hava şartlarına göre değerlendirilerek alınıyor. Konuyla ilgili yeni bir karar açıklanması durumunda gelişmeler doğrultusunda içerik güncellenecektir.

BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ, DERS YAPILACAK MI?

Bolu için 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin olarak resmî makamlarca duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor. Yetkili kaynaklardan edinilen bilgilere göre kent genelinde eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.