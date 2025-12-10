17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli büyük deprem, Türkiye tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre 18 bin kişi hayatını kaybederken, binlerce bina yerle bir oldu ve sayısız aile büyük acılar yaşadı. Bu depremin ardından yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalar ise uzun yıllar gündemde kaldı. Bu davaların en çok konuşulan ismi ise müteahhit Veli Göçer oldu. Peki, Veli Göçer kimdir? 17 Ağustos 1999 depreminde tutuklanan Veli Göçer neden öldü? Veli Göçer kaç yaşında, nereli? Detaylar...

VELİ GÖÇER KİMDİR?

Veli Göçer, 17 Ağustos 1999 depreminde yıkılan binalardan sorumlu tutulan ve mahkûm edilen tek müteahhit olarak tarihe geçti. Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar, Yargıtay tarafından da onaylandı.

Depremin ardından açılan yaklaşık 2 bin dava arasında, Göçer cezaevine giren tek müteahhit oldu. 21 Ekim 2004 tarihinde cezaevine giren Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan ve son olarak Silivri Açık Cezaevi'nde kaldı. 7,5 yıl süren cezaevi hayatı, Türkiye'de deprem sonrası müteahhit sorumluluğu tartışmalarında en çok konuşulan konu başlarından biri haline geldi.

VELİ GÖÇER KAÇ YAŞINDA?

Milliyet Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre Veli Göçer 76 yaşında hayatını kaybetti. 2011 yılında yapılan bir röportajda Göçer, cezaevindeki sürecini ve yaşadığı adaletsizlik duygusunu detaylı şekilde anlatmıştı:

"90 aydır niye cezaevinde olduğumu bilmiyorum. İnşaatlar tamamlanıp teslim edildikten sonra ortağı olduğum binaları, sanki ben kendi elimle yapmışım gibi hüküm giydim. Günah keçisi ilan edildim..."

Göçer, bu açıklamasında kendisinin tek sorumlu gösterilmesine tepki göstermiş, diğer sorumluların neden yargılanmadığını sorgulamıştı.

VELİ GÖÇER NERELİ?

Veli Göçer'in doğum yeri hakkında kaynaklarda detaylı bir bilgi sınırlı olsa da, Türkiye genelinde yaptığı inşaat projeleri ve faaliyet gösterdiği şehirler arasında Konya ve Yalova öne çıkıyor. Özellikle Yalova Çınarcık'ta yaptığı 400 konutluk site, 17 Ağustos 1999 depreminde tamamen yıkılmış ve bu olayda 168 kişi hayatını kaybetmişti. Bu proje, Göçer'in mahkûmiyetinde belirleyici rol oynadı.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE TUTUKLANAN VELİ GÖÇER NEDEN ÖLDÜ?

Veli Göçer'in ölüm nedeni hakkında resmi açıklamalar sınırlı. Ancak basında yer alan bilgiler, yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sorunlarının ölümüne yol açmış olabileceğini işaret ediyor.