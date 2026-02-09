Van okullar tatil mi, 10 Şubat Salı Van'ın hangi ilçelerinde okullar tatil (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Van'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Van okullar tatil mi, 10 Şubat Salı Van'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Van Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
10 Şubat Salı günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.
VAN'DA KAR YAĞIŞI EĞİTİME ARA VERDİ
Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 10 Şubat Salı günü ara verildi. Olumsuz hava koşulları, hem öğrencileri hem de velileri etkiledi.
KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE EĞİTİME ARA
Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle ilçedeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim bir gün süreyle durduruldu.
KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN
Aynı açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, kronik hasta ve hamile personelin yanı sıra 0-6 yaş arası çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
DİĞER İLÇELERDE DURUM
Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde de benzer şekilde tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildi. İlgili ilçelerdeki kaymakamlıklar, kamu personelinin idari izinli sayılacağını bildirdi.
HAVA KOŞULLARINA KARŞI TEDBİRLER
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle taşımalı eğitim alan öğrenciler ve yollarda seyahat edecekler için tedbirli olunması istendi.