Uzak Şehir 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 42. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Coşkulu kutlamanın fonunda "Bahçe Duvarından Aştım" türküsü çalarken, ortamın neşesi kısa sürede yerini gerilime bırakıyor. Kaya'nın alkole sığınması dikkat çekerken, Cihan'ın İpek'e söyledikleri geceye damga vuruyor.

Cihan, hiçbir şeyi saklamadan Kaya'nın Zerrin'den vazgeçmeyeceğini ve ona hâlâ aşık olduğunu açık açık ifade ediyor. Aynı anda Kaya'yı da köşeye sıkıştıran Cihan, Zerrin'in karnındaki bebeğin babasının Kaya olduğunu söyleyerek dengeleri tamamen değiştiriyor.

BORAN'DAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Halay tüm coşkusuyla sürerken Boran, kalabalığın arasına girip Alya'yı Cihan'ın yanından çekiyor ve herkesin içinde Alya'nın kendi eşi olduğunu duyuruyor. Bu beklenmedik çıkış, gecenin seyrini bir anda değiştiriyor.

Kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan Alya'nın odasına aniden giren Boran, Alya'nın sert uyarısıyla neye uğradığını şaşırıyor. İkilinin arasındaki tansiyon giderek yükseliyor.

ZERRİN'İN YOL AYRIMI

Kaya'nın düğün günü Frankfurt'a gitmeyi planlayan Zerrin, Demir'den gelen telefonla kararını yeniden gözden geçiriyor. Gitmekle kalmak arasında sıkışıp kalan Zerrin, hayatını etkileyecek ciddi bir tercih yapmak zorunda.

Oğlunun öfkesini yatıştırmaya çalışan Sadakat, Boran'a acele etmemesi ve olayları sağduyuyla değerlendirmesi gerektiğini anlatıyor. Anne-oğul arasında duygusal bir konuşma yaşanıyor.

Alya'nın hiçbir yere gitmesini istemeyen Boran, çözümü Cihan'da arıyor. Ancak Cihan, Boran'ın taleplerine beklediği karşılığı vermeyerek tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alırken; karşılıklı çekilen kılıçlar iki ailenin birbirine duyduğu nefreti körüklemesine neden olur.

Cihan'la Alya gelecek olan tehlikeyi sezdiklerinden her zamankinden daha fazla dikkatli davranırlar. Kaya'nın ameliyatı iyi geçerken Şahin'den gelen haber ise onun ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır. Bu olay Alya ve Cihan'ı paniğe sürüklerken ortaya çıkan gerçekler Alabora'daki tüm taşları yerinden oynatır. Alya'yla Cihan oğulları için mücadele ederken gözünü açan Boran, Albora ailesindeki dengeleri nasıl değiştirecektir?

UZAK ŞEHİR 42. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 42. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

