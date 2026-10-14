Üniversiteler yarın tatil mi, yarın hangi üniversiteler tatil oldu?

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, üniversitelerin eğitim takvimini de doğrudan etkiledi. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 15 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetlerine bir gün ara verdiğini duyurdu. Türk-Alman Üniversitesi ise derslerin iki gün boyunca çevrim içi yapılacağını açıkladı. 15 Ekim Perşembe hangi üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdiğini açıkladı. Ancak üniversitelerde eğitime ilişkin kararlar, her üniversitenin kendi rektörlüğü tarafından alınıyor. Valilik kararının ardından İstanbul'daki birçok üniversite, perşembe günü için tatil ya da uzaktan eğitim kararı aldığını duyurdu.

YARIN HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL OLDU?

Yapılan açıklamalara göre İstanbul'da dört üniversite, 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verdi. Tatil kararı alan üniversiteler Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. Bu üniversitelerde perşembe günü ders yapılmayacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversitede 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Rektör Okur, kararın olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek amacıyla alındığını belirtti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE İTÜ TATİL Mİ?

Evet. İstanbul Üniversitesi, Valilik kararı doğrultusunda 15 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Üniversitenin duyurusunda, idari personelin de perşembe günü uzaktan çalışacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi de yaptığı duyuruyla 15 Ekim'de eğitim öğretime bir gün ara verildiğini kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise sosyal medya hesabı üzerinden perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağını duyurdu.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Bazı üniversiteler ise dersleri tamamen iptal etmek yerine çevrim içi ortamda sürdürme kararı aldı. Medipol Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 15 Ekim Perşembe günü eğitimin bir gün süreyle uzaktan yapılacağını açıkladı. MEF Üniversitesi de perşembe günü için uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında yer aldı. Bu üniversitelerin öğrencileri, derslere çevrim içi sistemler üzerinden katılacak.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE İKİ GÜN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Türk-Alman Üniversitesi, diğer üniversitelerden farklı olarak iki günlük bir karar aldı. Üniversitenin açıklamasına göre 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitim faaliyetleri çevrim içi olarak yürütülecek. Böylece üniversitede yüz yüze dersler cuma günü de yapılmayacak.

BOĞAZİÇİ VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi gibi kurumlarda eğitim düzenine ilişkin kararlar öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Listede yer almayan üniversitelerin öğrencilerinin, perşembe günü derslerin yapılıp yapılmayacağını kendi üniversitelerinin resmi internet siteleri, rektörlük duyuruları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden teyit etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTELER NEDEN TATİL OLDU?

Üniversitelerin aldığı kararların temel nedeni, kentte etkisini sürdüren şiddetli sağanak ve fırtına. Meteoroloji'nin uyarısına göre İstanbul'da 15 Ekim saat 23.59'a kadar kuvvetli yağış, perşembe günü saat 18.00'e kadar ise fırtına bekleniyor. 14 Ekim Çarşamba günü birçok ilçede su baskınları yaşanırken, trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve öğrenci güvenliği, üniversitelerin tatil ve uzaktan eğitim kararlarında belirleyici oldu.