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40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı

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40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde evinde rahatsızlanan 40 yaşındaki Gamze Tüzin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tüzin'in evinde bulunan 20 kedi, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evinde rahatsızlanan 40 yaşındaki Gamze Tüzin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

EVİNDE RAHATSIZLANDI, KURTARILAMADI

Olay, Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da bir diş polikliniğinde çalışan Gamze Tüzin, evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Tüzin'e hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüzin, kurtarılamadı. Kalp rahatsızlığı bulunan Gamze Tüzin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

20 KEDİSİ SAHİPSİZ KALDI

Evinde 20 kediyle birlikte yaşadığı öğrenilen Tüzin'in ölümü, yakınları ve komşularını üzdü. Evde bulunan kediler, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekiplerince koruma altına alındı. Kediler, bakım ve gözetimlerinin sağlanması amacıyla belediyeye ait hayvan bakım evine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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