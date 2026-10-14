Haberler

Çatalca'da gemi karaya oturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çatalca'da gemi karaya oturdu Haber Videosunu İzle
Çatalca'da gemi karaya oturdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı kopan Liberya bayraklı ticari gemi, sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahilinde karaya oturdu. Personeli olmadığı öğrenilen gemiyi kurtarmak için çalışma sürüyor.

  • Liberya bayraklı 'GRACE ROMAVICTOR' isimli ticari gemi, 12 Ekim'de Kamerun bayraklı 'ATHLETIC' römorkörü tarafından İğneada Limanı'na çekilirken Çatalca açıklarında fırtına nedeniyle çekme halatı koptu.
  • Gemi, halatın kopmasıyla sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu.
  • Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemelerinde yakıt sızıntısı veya çevre kirliliğine rastlanmadı; geminin tamamen boş olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu ve içinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen Liberya bayraklı 'GRACE ROMAVICTOR' isimli ticari gemi, güvenli alana götürülmek üzere 12 Ekim'de Kamerun bayraklı 'ATHLETIC' isimli römorkörle İğneada Limanı'na doğru çekilmek üzere yola çıkarıldı.

HALAT KOPTU, SÜRÜKLENDİ

Gemi, Çatalca açıklarına geldiği sırada fırtına ve dev dalgalar nedeniyle çekme halatını kopardı. İlerlemekte güçlük çeken römorkör kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile irtibata geçerek İğneada'ya sığınacağını bildirdi. Halatın kopmasıyla dev gemi, sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Saat 13.33'te gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin gemi çevresinde ve deniz yüzeyinde yaptığı incelemelerde, herhangi bir yakıt sızıntısı veya çevre kirliliğine rastlanmadı. Geminin tamamen boş olduğu öğrenilirken, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ekipleri karaya oturan geminin kurtarılması ve bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 346 sitede yayınlandı.
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı
Thomas Reis, Salah'ı yedek kulübesine çekiyor

Thomas Reis, Salah'ı yedek bırakıyor
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi

Binlerce Galatasaraylı taraftarın içinde bu atkıyı açtı