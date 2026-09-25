Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir parkta gece saatlerinde yaşanan olay kentin gündemine oturdu. Bir parkta uygunsuz vaziyette yakalanarak gözaltına alınan araştırma görevlisi ve doktor Ö.F.U. görevden uzaklaştırıldı.

Olay, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Hüseyin Özdemir Parkı'nda saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan ve aynı zamanda 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapan Ö.F.U. (28) ile yanında bulunan M.Ş. (48), çevredeki vatandaşlar tarafından parkta uygunsuz halde görüldü. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki şahsı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne götürdü.

İSMİ İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ

Gözaltı işleminin ardından adli ve idari süreç hızlıca başlatıldı:

İdari soruşturma ve açığa alma: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Ö.F.U. açığa alındı.

Üniversite adım attı: Araştırma görevlisi olarak çalıştığı Gaziantep Üniversitesi yönetimi ise doktorun ismini kurumun resmi internet sitesinden kaldırdı.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com