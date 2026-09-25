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İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

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İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı Haber Videosunu İzle
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
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Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ile oğlu Kais'in İstanbul'da bir AVM'de sözlü saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre bazı kişiler, Galatasaray forması giyen Kais'in yanında Sara Gündoğan'a, "Defolun gidin. Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a katkısı yok" dedi. Yaşananların ardından Kais'in ağladığı ve artık dışarıya Galatasaray formasıyla çıkmadığı belirtildi.

  • Gazeteci Ali Naci Küçük, İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ve oğlu Kais'in İstanbul'da Zorlu AVM'de sözlü saldırıya uğradığını ileri sürdü.
  • İddiaya göre olayın ardından Kais Gündoğan ağladı ve artık dışarıda Galatasaray formasıyla gezmiyor.
  • İlkay Gündoğan'ın yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'ndan aldığı ciddi teklifi, Galatasaray'da mutlu olduğu için reddettiği öne sürüldü.

Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük, deneyimli futbolcunun eşi Sara Gündoğan ile oğlu Kais'in İstanbul'da sözlü saldırıya uğradığını ileri sürdü. Olayın Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadan bir gün önce Zorlu AVM'de yaşandığı belirtildi.

"DEFOLUN GİDİN" DEDİLER

Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre Sara Gündoğan, oğlu Kais ile AVM'de gezerken bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

Küçük, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçından bir gün önce İlkay Gündoğan'ın oğlu Kais, Zorlu AVM'de Galatasaray formasıyla annesiyle gezerken 2-3 kendini bilmez laf atıyor. 'Defolun gidin. Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a katkısı yok.' diyorlar. Bana göre bunlar adam değiller."

KAIS'İN AĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İddiaya göre yaşanan olayın ardından Kais ağlamaya başladı. Sara Gündoğan'ın ise olay sonrası Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

Küçük, olayın çocuk üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu olayın ardından Kais Gündoğan artık dışarıda Galatasaray formasıyla gezmiyormuş. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız?"

İLKAY GÜNDOĞAN TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif aldığı da öne sürüldü. 35 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu, bu nedenle ayrılığı düşünmeyerek kendisine sunulan teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıademesuk:

kim olursa olsun insanlara karşı ırkçılık yapılmaz onun eşi annesi çocuğu hak etmıyor cok ayıp

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Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Bu tipler ne zaman insan olacak bi bitmediniz her geçen gün yenisi türüyor

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