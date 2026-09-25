Fon mağdurları Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce görüntülerini paylaştı

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(ANKARA) - Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı yaklaşık değeri 200 milyon lira olarak ifade edilen beş lüks araca el konulmasının ardından, soruşturmada ismi geçen patronlara ait lüks araçlar gündeme geldi. Fon mağdurları, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enver Çevik adına özel üretim Rolls-Royce görüntülerini paylaştı.

Gündemi sarsan fon krizinde tutuklanan ya da ifade veren fon yönetim şirketlerinin sahiplerinin lüks yaşamları sosyal medyada gündem oldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçların operasyondan kısa süre önce "taşıt satış bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL bedelle devredildiği ortaya çıktı. McLaren, Mercedes-Benz, Bentley ve Rolls-Royce marka araçlara el konulurken Audi Q8'in bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.

Soruşturmada ayrıca Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ve 1 lüks yata da el konulmuştu. El konulan 2 özel jet ile yatın toplam yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar 800 milyon TL tutarında olduğu değerlendirilmişti.

ÖZEL SİPARİŞ ROLLS-ROYCE

Aynı soruşturmada ifade vermesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in adını taşıyan bir Rolls-Royce'a ilişkin görüntüler sosyal medyada "fon mağdurları" etiketiyle yayınlandı. Markanın, model plakasının basılı olduğu kapı eşiğinde "Specially Ordered for Enver Çevik" (Enver Çevik için özel sipariş) yazılı plaka dikkat çekti.

Rolls-Royce araçlarda renk, döşeme ve iç tasarım gibi unsurlar alıcının tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor. Paylaşılan görüntüde ise Çevik'in adının işlendiği plaka dışında araca uygulanan seçeneklere ilişkin bir ayrıntı ya da güncel sahipliğine ilişkin bir bilgi yer almıyor.

Kaynak: ANKA