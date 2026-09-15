A Millî Futbol Takımı'nın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynayacağı karşılaşma için bilet satış süreci başladı. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele öncesinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için öncelikli satış gerçekleştirilirken, genel bilet satışlarının başlayacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Türkiye Fransa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Fransa maç bileti nereden, nasıl alınır? Detaylar...

TÜRKİYE FRANSA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye - Fransa maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Öncelikli satıştan yalnızca son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Bir gün sürecek öncelikli satışın ardından karşılaşmanın genel bilet satışı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.

Böylece Fransa karşılaşmasını Kocaeli Stadyumu'nda takip etmek isteyen ve öncelikli satış kapsamında yer almayan futbolseverler, 16 Eylül Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla genel satış kapsamında bilet satın alabilecek.

Millî Takım Taraftar Kulübü'nün uygulamasında ev sahibi olunan A Millî Takım maçlarında Kırmızı Üyelere öncelikli bilet avantajı sağlanıyor ve ardından genel satış gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye - Fransa maçının bilet fiyatları için satış duyurusunda henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmanın biletlerinin hangi kategorilerden ve hangi ücretlerle satışa sunulacağı konusunda açıklanmış kesin bir fiyat listesi bulunmuyor.

Daha önce A Millî Takım'ın Türkiye'de oynadığı hazırlık maçlarından Makedonya karşılaşmasında uygulanan bilet fiyatları ise şu şekilde olmuştu:

Fenerium Alt tüm bloklar: 1.500 TL

Maraton Alt tüm bloklar: 1.500 TL

Fenerium Üst tüm bloklar: 1.000 TL

Maraton Üst tüm bloklar: 1.000 TL

Kuzey kale arkası: 750 TL

Spor Toto kale arkası: 750 TL

Bu fiyatlar Türkiye - Fransa karşılaşmasının bilet fiyatları değildir. Fransa maçına ilişkin kesin bilet fiyatlarının satış ekranında belirlenmesi beklenmektedir.

TÜRKİYE FRANSA MAÇ BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Türkiye - Fransa maçının biletleri Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek. Bilet satışları, geçerlilik süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları ise Passo Taraftar üzerinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak karşılaşma için bilet satın alabilecek.

Bilet satın almak isteyen futbolseverlerin genel satışın başlayacağı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren Passo üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Karşılaşmaya girişlerde çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama kullanılabilecek.

Passo üzerinden bilet işlemleri gerçekleştirilebilecek. Millî Takım Taraftar Kulübü'nün resmi bilet sistemi de Türkiye - Fransa karşılaşmasını Kocaeli Stadyumu'nda gösteriyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye - Fransa karşılaşması Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A Millî Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşması olan mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre A Millî Takım'ın gruptaki karşılaşmaları şu şekilde:

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye

TFF'nin fikstür duyurusunda Türkiye - Fransa karşılaşmasının 25 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanacağı belirtiliyor.

A Millî Takım, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.

Türkiye - Fransa karşılaşması öncesinde bilet almak isteyen futbolseverlerin öncelikli satış koşullarını ve genel satış tarihini dikkate alması gerekiyor. Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlayan öncelikli satışın ardından biletler 16 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te genel satışa açılacak.