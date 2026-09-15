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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Gerçekleşen görüşmeye ilişkin ilk bilgi kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yapıcıoğlu bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Erdoğan, geçtiğimiz gün ise Cumhur İttifakının bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmişti. 

ERDOĞAN, YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Yapıcıoğlu'nu kabul ettiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise şu aşamada ayrıntı verilmedi.

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Kaynak: Haberler.com
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