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UEFA, finallere ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı

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UEFA, gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları açıkladı.

UEFA, gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları açıkladı.

UEFA Yürütme Kurulu, bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı. Toplantının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapılacak şehir ve stadyumlar duyurdu.

Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:

UEFA Şampiyonlar Ligi

2028: Allianz Arena, Münih

2029: Camp Nou, Barselona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2028: Parc Olimpiyat Lyonnais, Lyon-Decines

2029: Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff

UEFA Avrupa Ligi

2028: Ulusal Arena, Bükreş

2029: Sırbistan Ulusal Stadyumu, Belgrad

UEFA Konferans Ligi

2028: Juventus Stadyumu, Torino

2029: Puskas Arena, Budapeşte

UEFA Süper Kupası

2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre

UEFA Yürütme Kurulu'nun bir sonraki toplantısı, UEFA EURO 2028 elemelerinin aynı şehirde yapılacak kura çekiminden bir gün sonra, 7 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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