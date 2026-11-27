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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en genç yaşta başbakanlık görevine başlayan kişi kimdir sorusunun doğru cevabı İsmet İnönü oldu. 24 Eylül 1884'te doğan İsmet İnönü, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından 30 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak göreve başladığında 39 yaşındaydı. Sıklıkla "en genç başbakan" olarak bilinen Süleyman Demirel ise 1965'te başbakan olduğunda 40 yaşındaydı.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ BAŞBAKANI KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en genç yaşta başbakanlık görevine başlayan kişi İsmet İnönü. İnönü, Cumhuriyet'in ilanından bir gün sonra, 30 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümetini kurarak başbakan oldu. İnönü bu görevi üstlendiğinde 39 yaşındaydı.

Soru: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en genç yaşta başbakanlık görevine başlayan kişi kimdir?

A) Süleyman Demirel

B) Bülent Ecevit

C) İsmet İnönü

D) Adnan Menderes

Doğru cevap: C) İsmet İnönü

SÜLEYMAN DEMİREL KAÇ YAŞINDA BAŞBAKAN OLDU?

Süleyman Demirel, 1 Kasım 1924'te doğdu ve 27 Ekim 1965'te başbakanlık görevine başladı. Demirel, başbakan olduğunda 41. yaşına girmesine birkaç gün kalmıştı, yani 40 yaşındaydı. Bu nedenle Demirel, kamuoyunda sıkça "Türkiye'nin en genç başbakanı" olarak anılsa da İsmet İnönü, Demirel'den daha genç yaşta başbakan oldu. Demirel, Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra başbakan olan isimler arasında en genç yaşta göreve gelen kişi olarak biliniyor.

DİĞER SEÇENEKLER KAÇ YAŞINDA BAŞBAKAN OLDU?

Adnan Menderes, 1899 yılında doğdu ve 22 Mayıs 1950'de başbakan olduğunda 51 yaşındaydı. Bülent Ecevit ise 28 Mayıs 1925'te doğdu ve ilk kez 26 Ocak 1974'te başbakanlık görevine başladığında 48 yaşındaydı.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

İsmet İnönü, 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğdu. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi Komutanı olarak görev yapan İnönü, Birinci ve İkinci İnönü muharebelerindeki başarılarıyla tanındı. Lozan Barış Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden İnönü, Cumhuriyet'in ilanının ardından ilk başbakan oldu. Atatürk'ün 1938'deki vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı seçilen İnönü, 1950 yılına kadar bu görevi sürdürdü. İsmet İnönü, 25 Aralık 1973'te Ankara'da hayatını kaybetti.

İSMET İNÖNÜ KAÇ KEZ BAŞBAKAN OLDU?

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok kez başbakanlık görevini üstlendi. İnönü, 1923-1937 yılları arasında kısa bir ara dışında uzun süre başbakanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 1961-1965 yılları arasında da koalisyon hükümetlerinde yeniden başbakanlık görevini yürüttü.