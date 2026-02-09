TÜİK nüfus verileri 2026: Türkiye nüfusu ne kadar oldu? Türkiye'nin en kalabalık ve az olan ili hangileri?

TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'nin demografik yapısı 2025 yılında daha net bir şekilde ortaya çıktı. Vatandaşlar ve araştırmacılar "Türkiye nüfusu ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken, Türkiye'nin il il ve ilçe ilçe nüfus dağılımı da güncellendi.

TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR OLDU?

2025 yılı ADNKS sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden toplam nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirlendi. Bir önceki yıla göre nüfus 427 bin 224 kişi artış gösterdi.

Toplam nüfusun cinsiyete göre dağılımı şu şekilde:

Erkek nüfus: 43 milyon 59 bin 434 kişi (%50,02)

Kadın nüfus: 43 milyon 32 bin 734 kişi (%49,98)

Yabancı nüfus da artış göstererek 38 bin 968 kişi artışla 1 milyon 519 bin 515 kişiye ulaştı.

NÜFUS ARTIŞ HIZI TÜRKİYE'DE NE KADAR OLDU?

2024 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 3,4 seviyesindeyken, 2025 yılında bu oran binde 5 olarak hesaplandı. Pandemi sonrası demografik hareketlilik ve göç dinamikleri, bu artışı dikkat çekici kılıyor.

TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME ORANI ARTTI

Türkiye'de nüfusun büyük bir kısmı şehirlerde yaşamaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,6'ya yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,4 olarak kaydedildi.

Yeni mekânsal sınıflamaya göre nüfus dağılımı:

Yoğun kentlerde: %67,5

Orta yoğun kentlerde: %15,8

Kırsal alanlarda: %16,8

Bu veriler, şehirleşme trendinin 2025 yılında da devam ettiğini ve büyük kentlerin nüfus yoğunluğunun arttığını gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLİ HANGİSİ OLDU?

2025 ADNKS sonuçlarına göre Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul oldu. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı ve Türkiye nüfusunun yaklaşık %18,3'ü İstanbul'da yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLLER SIRALAMASI GÜNCEL 2026

İstanbul'un ardından en kalabalık iller sıralaması 2026 için şu şekilde belirlendi:

İstanbul – 15 milyon 754 bin 53

Ankara – 5 milyon 910 bin 320

İzmir – 4 milyon 504 bin 185

Bursa – 3 milyon 263 bin 11

Antalya – 2 milyon 777 bin 677

Bu sıralama, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal merkezlerin nüfus dağılımındaki önemini net bir şekilde ortaya koyuyor.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL BELLİ OLDU

Türkiye'de nüfusu en az olan il Bayburt olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı itibarıyla nüfusu 82 bin 836 kişi olarak belirlendi.

En düşük nüfuslu iller sıralaması ise şu şekilde:

Bayburt – 82 bin 836

Tunceli – 85 bin 83

Ardahan – 90 bin 392

Gümüşhane – 138 bin 807

Kilis – 157 bin 363

Bu veriler, özellikle küçük illerdeki demografik yapının korunmasına yönelik stratejik planlamalar için büyük önem taşıyor.