Abd Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye getirilen başkanlık konvoyunda yer alan "The Beast" adlı zırhlı makam aracı, sahip olduğu üst düzey güvenlik teknolojileriyle yeniden gündeme geldi. Dünyanın en güvenli devlet araçlarından biri olarak gösterilen Cadillac üretimi başkanlık limuzini, yalnızca görünümüyle değil, gelişmiş zırh sistemi, özel iletişim altyapısı ve yüksek koruma kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Peki, Trump arabasının markası ne? Trump’ın arabası The Beast özellikleri neler? Detaylar...

TRUMP ARABASININ MARKASI NE?

Abd Başkanı Donald Trump'ın kullandığı başkanlık makam aracının markası Cadillac olarak biliniyor. Araç, General Motors tarafından yalnızca ABD Başkanı'nın güvenlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen özel üretim bir limuzin olarak tasarlanıyor.

Kamuoyunda daha çok "The Beast" (Canavar) adıyla tanınan araç, resmi kaynaklarda Cadillac One veya ABD Başkanlık Devlet Aracı olarak anılıyor. General Motors'un verdiği bilgilere göre araç, standart bir Cadillac modeli olmayıp tamamen ABD Gizli Servisi'nin belirlediği güvenlik kriterlerine göre üretiliyor.

Güncel nesil Cadillac One, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2018 yılında New York ziyareti sırasında ilk kez aktif olarak kullanılmaya başlandı. O tarihten bu yana ABD başkanlarının resmi yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinde görev yapıyor.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara'ya ulaştırılan başkanlık konvoyunda da The Beast yer aldı. Araçlar, güvenlik hazırlıkları kapsamında Türkiye'ye askeri nakliye uçağıyla getirildi ve zirve öncesi başkentte gerekli lojistik hazırlıklarını tamamladı.

TRUMP’IN ARABASI THE BEAST ÖZELLİKLERİ NELER?

"The Beast", dünyanın en gelişmiş makam araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Aracın teknik detaylarının önemli bölümü güvenlik gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmasa da açıklanan bilgiler, sahip olduğu koruma seviyesini ortaya koyuyor.

Cadillac One'ın gövdesi;

Sertleştirilmiş çelik,

Alüminyum,

Titanyum,

Seramik zırh katmanlarından oluşuyor.

Yaklaşık 13 santimetre kalınlığındaki zırhlı gövde, patlayıcılara ve ağır silahlara karşı mümkün olan en yüksek korumayı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Aracın kapılarının ise yaklaşık 20 santimetre kalınlığında olduğu belirtiliyor. Bu yapı sayesinde dış tehditlere karşı üst düzey dayanıklılık sağlanıyor.

The Beast'te kullanılan camlar da standart otomobil camlarından tamamen farklı bir yapıya sahip. Güvenlik amacıyla camlar yalnızca sürücü tarafından açılabiliyor.

Başkanlık limuzininde ayrıca özel üretim run-flat özellikli güçlendirilmiş lastikler bulunuyor. Lastiklerin tamamen hasar görmesi durumunda bile araç, çelik jantları üzerinde belirli bir mesafe ilerlemeyi sürdürebiliyor.

Yaklaşık 9 ton ağırlığındaki Cadillac One, kurşun geçirmez zırh sistemi, patlayıcılara karşı dayanıklı gövde yapısı ve gelişmiş iletişim altyapısıyla donatılıyor. Araçta acil durumlarda kullanılmak üzere çeşitli güvenlik ekipmanlarının da bulunduğu biliniyor.

ABD Gizli Servisi tarafından korunan başkanlık limuzininin teknik kapasitesine ilişkin birçok ayrıntı güvenlik gerekçesiyle açıklanmıyor. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda The Beast, dünyanın en yüksek koruma seviyesine sahip resmi devlet araçları arasında gösteriliyor.