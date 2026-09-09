Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da stoper hattında Jakobs ve Davinson Sanchez görev alacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 22.00'DE
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
İLK 11'LER
Sporting (Muhtemel): Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez.
Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Barış Alper.
STOPER HATTINDA SÜRPRİZ
Galatasaray'da stoper hattında Jakobs ve Davinson Sanchez görev alacak. Milli stoper Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.