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Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum

Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Sporting maçı öncesi bir soruya yanıt vererek gelecekte Sporting'e geri dönmeyi hedeflediğini belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynanacak maç öncesi açıklamalar yaptı. Sporting alyapısından yetişen Leao, Sport TV'ye yaptığı açıklamalarda gelecek dönemlerde Portekiz ekibine geri dönmeye sıcak baktığını söyledi. 

"BENİM İÇİN ÖZEL OLACAK"

Kritik maç hakkında konuşan Leao, "Sanırım burada iyi karşılanacağım. Milli takımda burada oynadığımda taraftarların desteği eşsiz oluyor. Kendimi her zaman evimde hissediyorum. Bildiğiniz gibi, tüm gençlik dönemimi Sporting Lizbon'da geçirdim ve bu benim için özel bir maç olacak." dedi. 

"TAKIM ARKADAŞLARIMI UYARDIM"

Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Leao, "Takım arkadaşlarımı zorlu bir maç olacağı konusunda uyardım. Sporting, çok iyi durumda, hazırlık dönemini takip ettim. Takımda beğendiğim oyuncular var. Kardeşim altyapıda oynuyor ve bu yüzden daha da yakından takip ediyorum. Bence çok güzel ve zor bir atmosfer olacak. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman harika atmosferler vardır ve bence herkes elinden geleni yapmak isteyecek. Biz de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''GERİ DÖNMEK SİTİYORUM''

''Kısa bir süre önce Sporting Lizbon'dan ayrılış şeklinizden pişman olduğunuzu söylemiştiniz... Geri dönmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya da yanıt veren yıldız sol kanat, "Bunu yakın zamanda ailemle konuştum. Elbette bir gün geri dönmeyi ve şampiyonluk kazanmayı umuyorum. Buna emin olabilirsiniz, bir gün geri dönmek istiyorum. Bu kulübe çok büyük bir sevgi besliyorum, bana kendimi gösterme fırsatı verdiler. Gelecek için kapıları açık bırakıyorum." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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