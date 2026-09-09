Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin mimarlarından biri olan 26 yaşındaki Sırp santrfor, Beşiktaş kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

5 MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 5 resmi maça çıkan Vlahovic, rakip fileleri 4 kez havalandırarak skorer kimliğini konuşturdu. Yıldız isim, ilk 11'de sahaya çıktığı Çorum FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde toplam 4 gol kaydederek galibiyetlerin başrolü oldu.

ITALIANO İLE YENİDEN YÜKSELİŞ

Juventus dönemi sonrası Fiorentina'dan eski teknik direktörü Vincenzo Italiano ile Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelen Vlahovic, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki parıltılı grafiğini sürdürdü. Yıldız oyuncu, Italiano’nun görev yaptığı takımlarda çıktığı toplam 29 maçta 24 gol ve 4 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

UYUM SÜRECİ HIZLI GEÇİLDİ

Kısa sürede takıma adapte olan ve arkadaşlarıyla saha içi uyumu yakalayan Sırp forvet, hem hücum hattındaki liderliğiyle hem de bitiriciliğiyle siyah-beyazlı camiada güven tazeledi.