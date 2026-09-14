Trafik sigortası zam SON DAKİKA! (EYLÜL AYI PRİMLERİ) 2026 eylül ayı trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği zorunlu trafik sigortasında eylül ayı primleri belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 2 oranında artış gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de otomobillerden ticari taksilere ve otobüslere kadar farklı araç grupları için uygulanacak primler dikkat çekti. Peki, 2026 eylül ayı trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Detaylar...

TRAFİK SİGORTASI ZAM SON DAKİKA!

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayına ilişkin yeni primler açıklandı. Yayımlanan verilere göre trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 2 oranında zam geldi.

İstanbul’da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir araç sahibinin ödeyeceği prim 19 bin 405 lira olarak belirlendi. Prim tutarları sürücülerin risk basamağına göre değişiklik gösteriyor.

İstanbul’da içten yanmalı otomobillerde en riskli sürücülerin bulunduğu 0’ıncı basamakta zorunlu trafik sigortası primi 58 bin 214 liraya yükseldi. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8’inci basamaktaki sürücüler için ise prim 9 bin 702 lira oldu.

Böylece İstanbul’da en riskli sürücüler ile en düşük risk grubundaki sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500 seviyesine ulaştı.

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2026 EYLÜL AYI TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Eylül ayında trafik sigortası primleri araç türü, şehir ve sürücünün bulunduğu risk basamağına göre farklılık gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan tutarlarda özellikle 0’ıncı ve 8’inci basamaklar arasındaki fark öne çıktı.

İstanbul’da içten yanmalı otomobiller için 0’ıncı basamaktaki prim 58 bin 214 lira olurken, 8’inci basamakta bulunan sürücüler 9 bin 702 lira ödeyecek.

Ankara’da 0’ıncı basamakta yer alan otomobil sürücüsünün primi 56 bin 566 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira oldu.

İzmir’de ise 0’ıncı basamakta prim 54 bin 919 lira, 8’inci basamakta ise 9 bin 153 lira olarak belirlendi.

Ticari taksiler ve otobüslerde ise zorunlu trafik sigortası primleri daha yüksek tutarlara ulaştı. İstanbul’da 0’ıncı basamaktaki ticari taksinin primi 172 bin 447 liraya, 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüsün primi ise 423 bin 661 liraya yükseldi.

Zorunlu trafik sigortasında primler, sürücünün risk basamağına göre belirleniyor. 0’ıncı basamak en riskli sürücü grubunu ifade ederken, 8’inci basamak hasarsızlık seviyesi en yüksek grubu ifade ediyor.

İstanbul’da 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde 0’ıncı basamak primi 423 bin 661 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamakta bu tutar 70 bin 610 lira oldu.

Ticari taksilerde ise İstanbul’da 0’ıncı basamak için 172 bin 447 lira, 8’inci basamak için 28 bin 741 lira prim uygulanıyor.

Ankara’da ticari taksiler için primler 27 bin 928 lira ile 167 bin 566 lira arasında değişiyor. İzmir’de ise aynı araç grubunda primler 27 bin 114 lira ile 162 bin 686 lira arasında bulunuyor.

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira idari para cezası uygulanıyor. Sigorta eksikliği giderilene kadar araç trafikten men edilebiliyor.

Sigortasız aracın trafik kazasına karışması halinde ise poliçenin bulunmaması nedeniyle 2 bin 39 liralık cezanın yanı sıra karşı tarafa verilen zararın da araç sahibi veya sürücü tarafından karşılanması gerekiyor.

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi durumunda ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 sürprim uygulanıyor. Gecikme nedeniyle oluşabilecek artış toplamda yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.

Trafik sigortasında 0’ıncı basamak en riskli sürücü grubunu ifade ediyor. Bir sürücünün 1’inci basamakta bulunduğu sigorta yılı içerisinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazasına karışması ve sigortadan tazminat ödenmesi halinde 0’ıncı basamağa düşmesi söz konusu oluyor.

0’ıncı basamakta bulunan sürücülere zorunlu trafik sigortası priminde yüzde 200 sürprim uygulanıyor.