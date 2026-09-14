Sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası nedir, ne kadar, trafikten men edilir mi? 2026 Sigortasız araç kullanmanın cezası nedir?

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte araç sahiplerinin ödeyeceği primler yeniden gündeme geldi. Sürücünün risk basamağı ve aracın türüne göre değişen trafik sigortası primlerinde önemli farklar oluşurken, sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüler için uygulanacak yaptırımlar da merak ediliyor. Peki, sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası nedir, sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası ne kadar? Sigortasız trafiğe çıkan araç trafikten men edilir mi? Detaylar...

SİGORTASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI NEDİR?

2026 yılında zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçla trafiğe çıkan sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanıyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkılması halinde yalnızca para cezası değil, aracın trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Zorunlu trafik sigortasında uygulanacak primler sürücünün risk basamağına göre değişiyor. Hasar geçmişine göre belirlenen risk basamaklarında daha yüksek risk grubunda bulunan sürücüler daha yüksek prim ödüyor.

Yeni tarifeyle birlikte trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 2 oranında artış yapıldı. İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı araç sahibinin primi 58 bin 214 liraya yükselirken, 8'inci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim 9 bin 702 lira olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası 2026 yılı itibarıyla 1.246 lira olarak uygulanıyor. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar için para cezasının yanında trafikten men yaptırımı da uygulanabiliyor.

Sigortasızlığın tespit edilmesi halinde sürücüye cezai işlem uygulanırken aracın trafiğe devam edebilmesi için zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gerekiyor.

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi durumunda ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu ek prim oranı en fazla yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

SİGORTASIZ ARAÇ KAZAYA KARIŞIRSA NE OLUR?

Sigortasız araçla kazaya karışılması halinde 2 bin 39 lira ceza uygulanıyor. Bunun yanı sıra karşı tarafa verilen hasarın da ödenmesi gerekiyor.

Bu nedenle zorunlu trafik sigortasının bulunmaması, araç sahibinin karşılaşabileceği mali yükümlülükleri artırabiliyor.

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SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİR Mİ?

Sigortasız trafiğe çıkan araç trafikten men edilebilir. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafikten men edilmesi riski bulunuyor.

Trafik polisleri tarafından yapılan kontrolde aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmadığının belirlenmesi halinde cezai işlem uygulanıyor. Araç, sigorta eksikliği giderilinceye kadar trafikten men edilebiliyor.

Sigortanın yaptırıldığının tespit edilmesi veya trafik sigortası poliçesinin ibraz edilmesi halinde aracın yeniden trafiğe çıkmasına izin verilebiliyor.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ RİSK BASAMAĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yeni tarifeyle birlikte zorunlu trafik sigortası primleri sürücünün risk basamağına ve araç türüne göre farklılık gösteriyor.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı araç sahibinin primi 58 bin 214 lira olurken, 8'inci basamakta bulunan sürücünün primi 9 bin 702 lira olarak belirlendi. Böylece en riskli ve en düşük riskli basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaştı.

Ankara'da sıfırıncı basamak primi 56 bin 566 lira, 8'inci basamak primi 9 bin 428 lira oldu. İzmir'de ise bu tutarlar sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak uygulanacak.

TİCARİ TAKSİLERDE TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ

Ticari taksilerde de risk basamaklarına göre prim farkı bulunuyor.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan ticari taksinin primi 172 bin 447 lira, 8'inci basamaktaki prim ise 28 bin 741 lira olarak belirlendi.

Ankara'da en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim 27 bin 928 lira olurken, İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira olarak uygulanacak.

OTOBÜSLERDE TRAFİK SİGORTASI PRİMİ 423 BİN LİRAYI AŞTI

31 ve üstü koltuğa sahip otobüslerde zorunlu trafik sigortası primleri de yüksek seviyelere çıktı.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan otobüsün primi 423 bin 661 lira olurken, 8'inci basamaktaki prim 70 bin 610 lira olarak belirlendi.

Ankara'da sıfırıncı basamak primi 56 bin 566 lira, 8'inci basamak primi 9 bin 428 lira; İzmir'de ise sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak uygulanacak.