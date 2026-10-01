Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda? Trabzonspor Drogheda United maçı hangi kanalda?

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Milli maç arasında hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda United'ı ağırlıyor. İki kulübün 2010'da başlayan kardeşliğinin ardından ilk kez sahada buluşacağı mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, Trabzonspor Drogheda maçını canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Bordo-mavililerin Drogheda United'ı Papara Park'ta saat 19.00'da konuk edeceği dostluk maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Trabzonspor Drogheda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı haberimizde…

TRABZONSPOR - DROGHEDA UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki hazırlık maçı bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Ligde milli takımlar nedeniyle verilen arada planlanan karşılaşma, bordo-mavililer için hem form tutma hem de kadro dışındaki oyunculara süre verme fırsatı olacak.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kardeş kulüpler arasındaki dostluk maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Hazırlık maçlarında saat değişikliği yaşanabileceği için taraftarların karşılaşma öncesinde resmi kulüp ve yayıncı duyurularını kontrol etmesinde fayda var.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, A Spor'un yer aldığı tüm uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de maçı izlemek mümkün olacak.

A SPOR KANAL NUMARALARI

A Spor'u izlemek isteyenler için platformlara göre güncel kanal numaraları şöyle:

Platform Kanal No

Digiturk 88

D-Smart 80

Kablo TV 142

Tivibu 381

Turkcell TV+ 72

Platformların kanal sıralamalarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için yayın öncesinde kullanılan servisin kanal listesine göz atılması öneriliyor.

TRABZONSPOR DROGHEDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Trabzonspor'un evi Papara Park ev sahipliği yapacak. İrlanda ekibi için bu maç özel bir anlam taşıyor; Drogheda United tarihinde ilk kez Türkiye'de sahaya çıkacak.

KARDEŞ KULÜPLER İLK KEZ SAHADA

Trabzonspor ile Drogheda United, 2010 yılında kardeş kulüp ilan edilmişti. Bu kardeşlik, iki kulübün armaları arasındaki benzerliğe ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de İrlanda'ya gönderdiği insani yardımın hatırasına dayanıyor. İki takımın 2013'te İrlanda'da oynaması planlanan maç ise aşırı yağış yüzünden iptal edilmişti. Drogheda United, bu karşılaşma için Osmanlı dönemine ait detaylar taşıyan özel bir forma hazırladı.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR

Bordo-mavililer, kardeş kulüple oynayacağı maça eksik kadroyla çıkacak. Trabzonspor'da milli takımlarda görev alan 12 oyuncu forma giyemeyecek, ayrıca Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları devam ediyor.