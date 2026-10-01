Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada yeni rapor sürücüyü asli kusurlu buldu

ESKİŞEHİR'de Fatoş Akıl Bilgesoy'un, annesiyle birlikte yolun karşısına geçen Elif Mavi Avli'ye (3) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin savcılığın itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan yeni bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu tespit edildi.

Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, kurtarılamadı. Kaza, mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli'nin feryat ettiği anlar yer aldı. Ayrıca kazada Elif Mavi Avli'nin otomobilin altında 14 metre sürüklendiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazadan 1 gün sonra hazırlanan bilirkişi raporunda Merve ve kızı Elif Mavi Avli asli kusurlu bulunurken, sürücü Bilgesoy'un tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy'a 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 'Konutu terk etmeme' adli kontrol kararı verildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazda; kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi. Otomobil sürücüsü Bilgesoy hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılırken, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül'de gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Tekrar ifadesi alınan Bilgesoy, bu kez tutuklandı.

SÜRÜCÜ: KAZADA KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM

Sürücü Bilgesoy, ifadesinde, 20 kilometre hızla gittiğini belirterek, "Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten sonra anne ve bir çocuğu, bir anda aracımın önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Aracımı durdurdum, araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlamıyorum. Akabinde çevreden biri geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Benim hızım 20 kilometreden fazla değildi" dedi.

SAVCILIK, BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Elif Mavi ve annesi Merve Avli'nin asli kusurlu, sürücü Bilgesoy'un ise tali kusurlu olduğu belirtilen 4 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporuna itiraz etti. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet tarafından trafik kazası tespit tutanağı, bir önceki bilirkişi raporu, kaza anını gösteren güvenlik kamerası incelemeye alındı.

'SÜRÜCÜ, KURALLARA AYKIRI HAREKET ETTİ'

Heyet, 22 Eylül'de hazırladığı raporunda sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy'un asli kusurlu, Elif Mavi ve annesi Merve Avli'nin ise kazada kusuru olmadığını belirledi. Heyet raporunda, "Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy sevk ve idaresindeki otomobil ile meskun mahaldeki yolu takiben seyir halindeyken geldiği olay mahalli kavşakta, yola gereken dikkatini vermeden kontrolsüzce seyretmesi sonucu, seyrine göre sol tarafından yola girmiş olan ve durarak ilk geçiş hakkını bırakmadığı yayalara karşı, etkin tedbir de alamadan çarpması sonucu meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle asli kusurludur. Merve Avli ve Elif Mavi Avli, kavşak başını kullanarak yola girip, yolun büyük bir bölümünü geçtikten sonra sağ tarafından kontrolsüze yaklaşan sürücü idaresindeki otomobil tarafından çarpılmaları sonucu meydana gelen bu oluş şartlarındaki kazada, oluşa etken hatalı tutum ve davranışları bulunmadığından sonuçta atfı kabil kusurları yoktur" denildi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

Kazada ölen Elif Mavi'nin babası Fatih Avli, bilirkişi raporunda eşi ve kızına kusur verilmediğini hatırlatarak, "Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu, eşim çok suçlandı. Bunun ortaya çıkmasını istiyorduk. 'Kusurlu değilim' diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı. Türk adaletine güveniyorum, inşallah hayırlı bir sonuç alacağız" dedi.

'ESKİ RAPORUN TAM AKSİ'

Aile avukatı Harun Günçay da bilirkişi raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığını söyledi. Günçay, "Yeni bir bilirkişi raporumuz geldi. Bu bilirkişi raporu da olayın ilk etabında düzenlenen bilirkişi raporunun tam aksine sonuçlandı. Normalde sürücünün rapor neticesinde asli kusurlu olduğu, Elif Mavi ve annesinin de kusursuz olduğu şeklinde bir rapor düzenlemesi yapıldı. Tabii ki raporun detaylarında daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilme yapılmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı