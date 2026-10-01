Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA İLK DURUŞMA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay sonra soruşturma tamamlanırken, iddianamede hakkında ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ‘Yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yargılanmasına Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada 10 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile ev hapsi kararı kaldırılan Sultan Nur Ulu, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kardeşi Kader Tut ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ANNESİNİ PENCEREDEN ATTIĞINI GÖRDÜM"

Duruşmaya, Sultan Nur Ulu'nun sözleri damga vurdu. Ulu, Tuğyan'ın Güllü'yü aşağı attığını gördüğünü söyledi. Ulu, "Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı. Yüzü dönüktü, annesini pencereden attığını gördüm." ifadelerini kullandı.

"BEN YANARSAM SENİ DE YAKARIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sultan Nur Ulu, olay sırasında odada eğlendiklerini, daha sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in içeri gelerek Roman havası oynadığını söyledi. Ulu, aynaya baktığı sırada Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü Tut'u bacaklarından tutup yüzü cama dönük şekilde pencereden attığını gördüğünü ifade etti. Tuğyan'ın daha sonra yatağın üzerinden telefonu aldığını belirten Ulu, ardından onunla birlikte aşağı indiğini söyledi. Ulu, Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirterek, "Cenaze günü 'Ben yanarsam seni de yakarım' dedi" ifadelerini kullandı.

"TAVIR GİBİ GÖRÜNMEMESİ İÇİN SARILDIM"

Olay sonrasında Tuğyan ile arasındaki ilişkiye de değinen Sultan Nur Ulu, "Tuğyan'a olaydan sonra darılmamla ilgili doğruyu söylemediğim için bir tavır gibi olmadığı görülmesin diye sarıldım" dedi.

Ulu, olayın ardından ilk günlerde Tuğyan'ın yanından ayrılmak istemediğini belirterek, "İlk günlerde Tuğyan yanımdan ayrılmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Sultan Nur Ulu, söz konusu dönemde yaşadıklarını avukatına anlattığını ancak avukatının can güvenliği için bunları söylememesi gerektiğini belirttiğini ifade etti. Ulu, daha sonraki avukat görüşmelerinde gerçekleri anlatmak istediğini söylediğini ve gözaltına alındıktan sonra bildiklerini anlattığını kaydetti.

"DAHA ÖNCE BANA BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI SÖYLEMEDİ"

"Daha önce bana böyle bir şey yapacağını söylemedi"

Tuğyan'ın daha önce kendisine böyle bir şey yapacağını söylemediğini belirten Ulu, anne-kız arasında yalnızca bazı küçük tartışmalara şahit olduğunu söyledi. Olay gecesinde çalınan "Malakata" isimli şarkıya da değinen Ulu, şarkıyı kendisinin açtığını belirterek, "Tuğyan istemişti. Malakata açacağını söyledi, ondan sonra açtım. Ben bunu talep olarak anlamıştım" dedi.

Ulu ayrıca evin dış kapısındaki kilitle ilgili de konuşarak, "Evin dış kapı kilidi sponsorlu reklam olarak takıldı" ifadelerini kullandı.

"ANNEM BİRAZDAN KENDİNİ ATIYOR MESAJI ŞAKA"

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e, Kervan Eminoğlu'na gönderdiği, "Annem birazdan kendini atıyor" şeklindeki mesaj soruldu. Gülter, mesajın şaka amacıyla gönderildiğini belirterek, "Dövme yaptırdım. Kervan, ‘Kemiğin acımadı mı, çok güzel olmuş' yazdı. Anneme gösterdim. ‘Benim dövmemi ayak bileğine yazdırdın. Onun bileğine mi yazdırdın' dedi. Ben de şakalaşmak amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com