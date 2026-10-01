Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler

Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremedilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Portekiz Milli Takımı kampından ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo'yu ikna etmek için Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın devreye girdiği belirtildi. İkilinin havaalanına kadar giderek yıldız futbolcuyla görüştüğü ancak Ronaldo'nun kararından geri adım atmadığı aktarıldı.
- Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı.
- Teknik direktör Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Ronaldo'yu kararından vazgeçirmek için havaalanına gitti ancak girişimleri sonuç vermedi.
- Jorge Jesus, Ronaldo'ya Danimarka karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacağını ve ihtiyaç halinde yaklaşık 30 dakika süre verebileceğini söyledi.
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan krizde dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kararını değiştirmek için teknik direktör Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın bizzat devreye girdiği belirtildi.
HAVAALANINA KADAR GİTTİLER
Ronaldo'nun kampı terk etme kararının ardından Jesus ile Proença'nın yıldız futbolcuyu ikna etmek amacıyla havaalanına gittiği aktarıldı. İkilinin burada Ronaldo ile görüşerek kararından vazgeçirmeye çalıştığı ancak girişimlerinin sonuç vermediği belirtildi.
RONALDO KARARINDAN DÖNMEDİ
Kendisini ikna etmek için yapılan görüşmelere rağmen kararını değiştirmeyen Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı. Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada, teknik direktörün basın toplantısı ve federasyon başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kamptan ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Portekizli yıldız, ayrılık nedenleri konusunda ise dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım" demişti.
JESUS NE DEMİŞTİ?
Jorge Jesus, Ronaldo'nun Danimarka karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacağını kendisine söylediğini açıklamıştı. Jesus, yıldız futbolcuya ihtiyaç duyması halinde yaklaşık 30 dakika süre verebileceğini ifade ederken, "Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" sözlerini kullanmıştı. Ronaldo ise yaşananların ardından kampı terk etme kararından vazgeçmedi.