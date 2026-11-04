Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Toki İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında 1.071 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından ilk etap kura çekiminin ekim ayında yapılacağı duyurulmuştu. Ancak ekim ayının sona ermesine rağmen kura gerçekleştirilmedi. Kasım ayına girilmesiyle birlikte TOKİ kiralık konut kurası ertelendi mi, yeni tarih belli oldu mu soruları gündeme geldi. Peki, TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul kiralık konut kurası neden çekilmedi, ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

TOKİ KİRALIK KONUT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında 1.071 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin kesin tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ, başvuruların tamamlanmasının ardından yaptığı duyuruda kura çekiminin ekim ayında gerçekleştirileceğini bildirmişti. Ancak açıklanan takvimde kura yapılmadı.

4 Kasım 2026 itibarıyla TOKİ tarafından yeni kura günü ve saati duyurulmuş değil. Bu nedenle hak sahiplerinin belirleneceği tarih ve sonuçların ilan edileceği gün henüz netlik kazanmadı. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin sonuçlarının TOKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NEDEN ÇEKİLMEDİ, ERTELENDİ Mİ?

TOKİ İstanbul kiralık konut kurasının ekim ayında yapılması planlanmasına rağmen gerçekleştirilememesi, başvuru sahiplerinin gündeminde yer alıyor. TOKİ'nin 26 Eylül 2026 tarihli duyurusunda, başvuruların incelenmesinin ardından şartları sağlayan adaylar arasından ekim ayında kura çekileceği belirtilmişti.

Ancak ekim ayının tamamlanmasının ardından yeni bir kura takvimi yayımlanmadı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, kura ve anahtar teslim sürecinin kasım ayında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi sonrasına bırakılmasının beklendiği aktarıldı. Buna karşın TOKİ tarafından kuranın neden yapılmadığına ilişkin resmî bir gerekçe veya kesin erteleme tarihi açıklanmadı.

Dolayısıyla kura sürecinin geciktiği bilinse de yeni tarihin kesinleştiğini söylemek için TOKİ'nin resmî duyurusunun beklenmesi gerekiyor.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN TAMAMLANDI?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 25 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti aracılığıyla alındı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin inceleme aşamasına geçildi. Hak sahiplerinin, başvurusu geçerli kabul edilen kişiler arasından yapılacak kura çekimiyle belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

Projenin ilk etabında İstanbul'un 12 ilçesinde toplam 1.071 kiralık sosyal konut bulunuyor. Konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

Böylece Avrupa ve Anadolu yakasındaki 12 ilçede yer alan konutların hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında aylık kira bedelleri konut tipine göre belirlendi. Açıklanan başlangıç tutarları şu şekilde:

1+1 konut: 10 bin TL

2+1 konut: 12 bin TL

3+1 konut: 15 bin TL

4+1 konut: 18 bin TL

Konutların üç yıl süreyle kiralanması planlanıyor. Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından yeni hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi öngörülüyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kiralık konut kura sonuçları açıklandığında adaylar, hak sahipliği durumlarını TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Kura tarihinin ve sonuç sorgulama ekranının duyurulmasının ardından başvuru sahipleri, kendilerine ait bilgilerle sonuçlarını kontrol edebilecek.

Adayların güncel duyurular için TOKİ'nin resmî internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresini takip etmeleri gerekiyor.